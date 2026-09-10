Crisis de salud mental en Veracruz: faltan fármacos y suben suicidios

Especialistas de Salud Mental de la Secretaría de Salud advirtieron que Veracruz atraviesa una crisis silenciosa en salud mental: los intentos suicidas y los suicidios consumados siguen en incremento, el sistema estatal opera con desabasto de antidepresivos y Xalapa mantiene puntos críticos sin intervención, como el puente de Xallitic, identificado por la población como un sitio recurrente de muertes.

Durante la jornada “¿Cuando tú decides irte, qué pasa conmigo?”, organizada por el Instituto Veracruzano de Salud Mental, especialistas del Hospital de Salud Mental Rafael Velasco confirmaron que el estado registró más de 400 casos de suicidio el año pasado, dentro de los 8 mil reportados a nivel nacional. “El año pasado se reportaron más de 400 casos en Veracruz… sí estamos teniendo un .5% de la tasa nacional”, señaló Víctor Villanueva, director del Instituto de Salud Mental.

Aunque no hay cifras cerradas del año en curso, el personal médico advierte que la tendencia no ha disminuido en una década: “Estamos oscilando más o menos en lo mismo… no hay tanta variación”. A esto se suma un subregistro persistente, especialmente en población infantil, donde los casos suelen clasificarse como accidentes o quedar fuera de plataforma: “A veces quedan más como accidentes… fallas de plataforma donde no puedo meter un método de autolesión”.

Víctor Villanueva, director del Instituto de Salud Mental. Foto: Lourdes López

La crisis se agrava por el desabasto de antidepresivos y medicamentos psiquiátricos. El sector salud opera con sustituciones, conciliación de fármacos y apoyo de beneficencia. “Hacemos magia y vamos haciendo que aguante el medicamento que tenemos”, admitió el especialista. La falta de continuidad en el tratamiento puede detonar recaídas severas: “Puede haber una recaída… definitivamente puede llegar al suicidio”.

En paralelo, la psicóloga Rashel Carolina Borth Ordaz subrayó que cada suicidio impacta a al menos diez personas y que la postvención es clave para evitar conductas imitativas, especialmente cuando medios y redes sociales difunden métodos explícitos. “Se puede tener el método muy explícito… se están dando opciones”, advirtió.

La especialista también señaló que Xalapa mantiene zonas de riesgo sin intervención, particularmente el puente de Xallitic, donde han ocurrido suicidios con diferencia de apenas metros entre un caso y otro. “Es muy emblemático el puente… y sin embargo autoridades no han hecho nada”, dijo. Propuso instalar barreras físicas, módulos de atención y presencia permanente de seguridad pública.

El evento buscó precisamente abrir la conversación, reducir estigmas y ofrecer recursos inmediatos. Pero las voces del personal de salud mental coinciden en que la prevención requiere infraestructura, medicamentos y políticas públicas sostenidas, no solo jornadas conmemorativas.