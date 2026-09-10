Detienen en Cancún a estadunidense por distribución de estupefacientes

Un ciudadano de Idaho, Estados Unidos, fue detenido este jueves por autoridades de Cancún, Quintana Roo, ya que contaba con una orden de arresto emitida por las autoridades de ese país.

El hombre fue identificado como Evans “N” y su detención se derivó luego de trabajos de investigación e intercambio de información entre agencias internacionales, de acuerdo a ABC Noticias.

La detención de Evans “N” se llevó a cabo por los cargos de distribución de estupefacientes.

Esta orden de aprehensión fue con fines de extradición, por lo que el hombre fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM).

En el operativo que participaron elementos de la Unidad de Delitos Transnacionales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Dirección de Investigación de la Policía Estatal y la Marina.

Detienen a dos narcomenudistas en Cozumel

La Fiscalía de Quintana Roo, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, cumplimentó una orden de cateo que permitió asegurar posibles estupefacientes en el municipio de Cozumel.

Cerca del inmueble, las autoridades detuvieron a Jonathan “N” y Víctor Alberto “N”, por su probable participación en hechos presumiblemente constitutivos de delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

El mandamiento judicial fue cumplimentado en un predio ubicado en la invasión “San Lorenzo”, donde los elementos aseguraron hierba seca de color verde con características propias de la mariguana, fragmentos sólidos de color blanco similar a la droga conocida como cristal y polvo blanco parecido a la cocaína.

Asimismo, cerca del lugar, los elementos detuvieron a Jonathan “N” y Víctor Alberto “N”, a quienes les aseguraron vegetal verde y seco, así como polvo blanco.

Al concluir la diligencia, los elementos colocaron sellos de aseguramiento en el domicilio, que permanecerá bajo resguardo de la Fiscalía de Quintana Roo.

Los indicios y las personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica por su probable participación en hechos posiblemente constitutivos de delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, dentro del término constitucional correspondiente.