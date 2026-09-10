Veracruz enfrenta alta incidencia de violencia de género y feminicidios en lo que va del 2026

Durante los primeros meses de 2026, el estado de Veracruz, gobernado por Rocío Nahle, ha registrado cifras críticas en materia de violencia de género, desapariciones y delitos sexuales, según informes de instancias universitarias y federales.

El Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres) documentó 142 casos de violencia contra mujeres en el primer semestre del año, ubicando a junio como el mes con más registros (51). En tanto, el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contabilizó 1,838 víctimas entre enero y marzo, afectando principalmente a mujeres de entre 30 y 34 años.

A nivel nacional, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala a Veracruz como la entidad con mayor incidencia en delitos de violencia de género, con 1,635 casos que equivalen al 58% del total nacional. Adicionalmente, la Fiscalía General del Estado recibió 2,168 denuncias por delitos contra la libertad y la seguridad sexual en el primer semestre, mientras que al corte de julio se abrieron 317 carpetas de investigación por el delito de violación.

La crisis de seguridad también abarca desapariciones y feminicidios. Según datos del OUVMujeres se han reportado 216 personas sin ser localizadas, siendo mayo el mes más crítico (44 casos) y Xalapa, Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba y Martínez de la Torre los municipios con mayor número de registros.

Se contabilizaron 30 feminicidios (9 de ellos en abril y con Orizaba como el de mayor incidencia), una cifra que contrasta con los 11 casos registrados por el Secretariado Ejecutivo de enero a julio.

Ante este escenario, defensoras de derechos humanos exigen a la administración estatal y a la gobernadora Rocío Nahle la implementación de medidas de seguridad urgentes y estrategias efectivas para garantizar la protección de las mujeres en la entidad.