Normalistas de El Mexe demandan justicia por estudiante asesinado

La comunidad de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, El Mexe, en Hidalgo, manifestó su indignación y pesar tras la muerte de uno de sus estudiantes, identificado como José Antonio “N”, cuyo cuerpo fue localizado con lesiones producidas por un arma punzocortante.

El hallazgo ocurrió en un camino de terracería que conecta con la colonia El Nueve, en el municipio de Francisco I. Madero.

El hecho generó preocupación entre estudiantes y miembros de la comunidad normalista, quienes solicitaron el esclarecimiento de la muerte.

Mediante un pronunciamiento, alumnos de la institución pidieron a las autoridades competentes realizar una investigación a fondo, considerar todas las posibles líneas de investigación y determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Los normalistas también hicieron un llamado para que, una vez concluidas las indagatorias, se establezcan las responsabilidades correspondientes conforme a derecho.

Además de exigir justicia, la comunidad estudiantil expresó sus condolencias a los familiares y personas cercanas al joven, al tiempo que pidió que durante el desarrollo de las investigaciones se respete su dignidad y memoria.

Los estudiantes reiteraron que permanecerán atentos al avance de las indagatorias y señalaron la importancia de que el caso sea esclarecido de manera transparente, con el objetivo de conocer qué ocurrió y evitar que la muerte de su compañero quede impune.