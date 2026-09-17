Sube a cinco el número de muertos por explosión en pozo de sal en Veracruz

Las autoridades reportaron el fallecimiento de Abelardo Ortiz Solís, de 55 años, obrero de la planta de salmuera de la compañía Petroquímica Mexicana de Vinilo en Veracruz.

Abelardo Ortiz Solís había resultado malherido durante la explosión del pozo.

Con el reporte de este fallecimiento suman en total cinco las víctimas mortales de la explosión del pozo inyectado con diésel.

El pasado miércoles, durante los trabajos de enfriamiento de los fierros de la planta de salmuera, después de controlar el fuego tras controlar el fuego de la combustión del diésel del pozo, fue localizado Jesús Cadenas, de 61 años, originario de Tabasco, quien habría sido alcanzado por la explosión desde el mismo día del siniestro.

Mientras tanto, las labores de enfriamiento y remoción de fierros continúan en la zona siniestrada, donde equipos de Protección Civil estatal y municipal mantienen vigilancia permanente ante la posibilidad de nuevos colapsos estructurales.

Hasta este jueves, el Gobierno del Estado mantiene operando el puesto de mando y continúa la evaluación de daños en la infraestructura de la planta, mientras se desarrolla la investigación para determinar las causas de la explosión y las condiciones de operación del pozo.

No se ha informado aún si la empresa enfrentará procedimientos administrativos o sanciones por el incidente.