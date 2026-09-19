Simulacro Nacional convoca la participación de miles de personas en Coahuila
En la Presidencia Municipal de Saltillo se evacuaron a unas 650 personas y también participaron edificio privados
Para conmemorar el día nacional de Protección Civil, se llevaron a cabo 329 simulacros, con la participación de 30 mil personas, en Saltillo, Coahuila.
Francisco Martínez Avalos, director de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, informó que participaron dependencias, empresas, comercios, instituciones educativas y los tres órdenes de gobierno.
Destacó que en el simulacro que se llevó a cabo en la Presidencia Municipal, se evacuaron cerca de 650 personas en un tiempo aproximado de cuatro minutos y 30 segundos.
Otra de los simulacros se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de Saltillo, en el que se presentó una hipótesis de amenaza de bomba y en el que participaron más de cuatro mil 500 personas, entre alumnado y personal docente.