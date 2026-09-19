México es grandioso por su pueblo fraterno y trabajador: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en Baja California un millón 117 mil personas son derechohabientes de los Programas para el Bienestar.

La mandataria federal afirmó que México es grandioso por su pueblo fraterno y trabajador.

Nunca hay que olvidar, estemos en la frontera norte, en la sur, en el centro, en cualquier lugar de nuestra patria, que México es grandioso, maravilloso, principalmente por el pueblo de México, fraterno y trabajador. Siempre lo digo: los trabajadores mexicanos sostienen la economía de México y también buena parte de la economía de nuestro país vecino, porque somos trabajadores, honestos, eso es lo que es el pueblo de México”, afirmó.

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La mandataria detalló que en la entidad:

392 mil 517 personas mayores de 65 años reciben la Pensión para Adultos Mayores

392 mil 517 personas mayores de 65 años reciben la Pensión para Adultos Mayores 90 mil 285, la Pensión para Personas con Discapacidad

116 mil 710, la beca Benito Juárez para preparatoria

151 mil 75, la beca Rita Cetina para secundaria

210 mil 815, la beca Rita Cetina para útiles y uniformes en primaria

Además de las y los beneficiarios de programas nuevos, como Pensión Mujeres Bienestar y Salud Casa por Casa.

En obra pública, anunció que la próxima semana iniciará la construcción de la desaladora en Playas de Rosarito, que abastecerá de agua a Tijuana y Rosarito. Asimismo, destacó la inauguración del Viaducto Elevado de Tijuana, la construcción de seis caminos artesanales.

Así como el saneamiento del Río Tijuana, la regulación de los Distritos de Riego del Río Colorado, se tiene la meta de construir 80 mil Viviendas para el Bienestar, la regulación de tierra y reducción de créditos impagables en beneficio de 240 mil familias.

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En infraestructura educativa, dio a conocer la construcción de tres nuevas preparatorias, nueve ampliaciones, dos nuevos Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” y la inauguración de un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).

En salud, los nuevos Hospitales Generales de Tijuana y Ensenada, la nueva Unidad Médica Familiar (UMF) en Rosarito, la ampliación del Hospital General de San Quintín del IMSS Bienestar y de la Clínica Hospital de Ensenada del ISSSTE, el Hospital Básico Comunitario del IMSS Bienestar en San Felipe, la sustitución de la UMF del IMSS en Mexicali y anunció la construcción de 197 nuevos consultorios médicos con farmacia del IMSS Bienestar.