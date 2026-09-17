Identifican a víctimas de explosión en pozo de sal en Jáltipan

A varios días de la explosión registrada en una planta de sal en Jáltipan, Veracruz, fueron identificados oficialmente dos de los trabajadores que murieron como consecuencia del siniestro, mientras continúa la incertidumbre por al menos otros dos obreros cuyo paradero todavía no ha sido confirmado.

Las víctimas identificadas son Jesús Cadena Romero y Abelardo Ortiz Solís, cuyos nombres fueron dados a conocer oficialmente hasta este jueves.

Aunque después del incidente se manejó inicialmente la cifra de tres personas fallecidas, hasta el momento la información oficial difundida confirma los nombres de estos dos trabajadores.

Hallan cuerpo de Jesús Cadena en la zona cero

Jesús Cadena Romero permanecía desaparecido desde el día en que ocurrió la explosión en la planta.

El domingo, personal que realizaba labores en el sitio localizó su cuerpo en la denominada zona cero, con lo que se confirmó su fallecimiento.

Su caso se convirtió en uno de los puntos centrales de las labores posteriores al siniestro, debido a que durante varios días no había sido localizado.

Abelardo Ortiz murió tras ser trasladado a Orizaba

La segunda víctima identificada es Abelardo Ortiz Solís, quien resultó gravemente afectado por la explosión.

Tras el accidente, Ortiz Solís recibió auxilio y fue trasladado de emergencia a Orizaba, donde finalmente murió debido a la gravedad de sus lesiones.

El trabajador fue auxiliado por el propio alcalde de Jáltipan, Gildardo Maldonado, después de resultar afectado por el incidente.

Al menos dos obreros continúan desaparecidos

A pesar de la localización e identificación de dos víctimas, todavía existe incertidumbre sobre el paradero de al menos dos trabajadores que se encontraban en la planta al momento del siniestro.

Hasta ahora, la empresa PMV no ha informado públicamente qué ocurrió con estos obreros ni se ha dado a conocer de manera oficial su situación.

La búsqueda y las investigaciones deberán establecer cuántas personas se encontraban en el lugar al momento de la explosión y determinar con precisión el número total de víctimas.

Pemex aclara que explosión no ocurrió en sus instalaciones

Luego del accidente, Petróleos Mexicanos (Pemex) se pronunció sobre el incidente ocurrido en Jáltipan y aclaró que el sitio donde se produjo la explosión no forma parte de sus instalaciones ni de sus operaciones.

En un mensaje difundido el lunes, la empresa expresó su solidaridad con las personas y comunidades afectadas y puntualizó:

“El evento no corresponde a instalaciones ni operaciones de la empresa”.

Pemex agregó que mantiene comunicación con las autoridades para dar seguimiento a la emergencia.

“Pemex mantiene comunicación y coordinación permanente con las autoridades competentes para dar seguimiento a la situación y brindar, dentro de sus capacidades, el apoyo que sea requerido para la atención de la emergencia”.

Además, la petrolera informó que puso a disposición de las autoridades su infraestructura hospitalaria en la zona, con el propósito de apoyar en la atención de las personas que pudieran haber resultado afectadas.