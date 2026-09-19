México reitera reconocimiento a expresidenta chilena Michelle Bachelet

El gobierno de México expresó su reconocimiento a la expresidenta chilena Michelle Bachelet, luego de que anunció el retiro de su candidatura para encabezar la Secretaría General de las Naciones Unidas.

A través de un posicionamiento, las autoridades mexicanas destacaron que el respaldo otorgado a Bachelet estuvo sustentado en su experiencia política y diplomática, así como en su trayectoria al frente de organismos internacionales.

Bachelet gobernó Chile en dos ocasiones, se desempeñó como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y fue directora ejecutiva de ONU-Mujeres.

Para México, estas responsabilidades acreditaban su capacidad para asumir uno de los cargos de mayor complejidad dentro del sistema multilateral.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su Gobierno mantendrá el respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet para la ONU. Foto: Reuters

El gobierno mexicano consideró que su perfil representaba una alternativa para fortalecer la paz, la igualdad entre los Estados, el principio de no intervención y la cooperación internacional, en medio de un escenario global marcado por conflictos y tensiones diplomáticas.

México también reconoció la labor realizada por la exmandataria durante la promoción de su candidatura. La describió como una mujer íntegra, humanista y comprometida con la justicia, cuyos principios coinciden con los objetivos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, especialmente en materia de derechos humanos y construcción de la paz.

Las autoridades mexicanas agradecieron además la colaboración del gobierno de Brasil en el desarrollo de la campaña. La postulación conjunta representó un ejercicio diplomático sin precedente entre ambos países y reflejó su coordinación alrededor de una candidatura latinoamericana para dirigir la ONU.