Familia ganadera solicita ayuda para recuperar 24 toros

Un nuevo caso de robo de ganado fue reportado en el municipio de Huichapan, Hidalgo, luego de que una familia de la comunidad de Yonthe denunciara la sustracción de 24 toros de un predio durante la madrugada del viernes.

De acuerdo con los propietarios, los animales fueron sacados del lugar sin su autorización, generando una importante pérdida económica para la familia, cuyo patrimonio estaba conformado en buena parte por el ganado.

Tras descubrir la desaparición de los ejemplares, los afectados comenzaron a solicitar el apoyo de habitantes de la zona y comunidades cercanas para obtener información que permita establecer su paradero. Para ello, difundieron fotografías de algunos de los toros, con la intención de facilitar su reconocimiento.

Foto: Especial

La familia pidió estar atenta ante posibles movimientos de ganado que coincidan con las características de los animales desaparecidos, así como ante eventuales intentos de venta o traslado.

Cualquier información que contribuya a localizar los 24 toros puede ser comunicada directamente a los propietarios o a las autoridades competentes. Los afectados también hicieron un llamado a evitar confrontaciones y priorizar la seguridad durante cualquier posible reporte.

El caso vuelve a poner atención sobre las afectaciones que el robo de ganado provoca a productores y familias del sector rural, para quienes los animales representan años de trabajo, inversión y patrimonio.