SSPC rastrea fraudes y redes financieras con IA

La Inteligencia Artificial ya forma parte de las herramientas utilizadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para seguir el rastro de estructuras criminales, detectar operaciones fraudulentas, procesar grandes cantidades de información y fortalecer investigaciones relacionadas con delitos cibernéticos y de alto impacto.

Uno de esos trabajos permitió identificar a 12 personas físicas y una persona moral vinculadas con una red financiera utilizada para captar recursos mediante falsas inversiones. Las pesquisas, realizadas con apoyo de las policías cibernéticas del país y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), derivaron en el congelamiento de más de 2 millones de dólares.

La operación investigada utilizaba imágenes y videos manipulados con Inteligencia Artificial de la Presidenta de México, del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y de la gobernadora del Banco de México. El material era empleado para dar apariencia de legitimidad a un supuesto portal informativo desde el que se promocionaban inversiones inexistentes.

El caso fue presentado por Patricia Chávez Obregón, directora general de Investigación Cibernética de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la SSPC, durante el 8.º Congreso Internacional de Seguridad y Proximidad Social, celebrado en el Auditorio Alfredo Harp Helú de la Universidad La Salle.

En representación de Jesús Lozada, subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial, Chávez Obregón explicó que la investigación involucró a las 54 Unidades de Policía Cibernética del país. Con apoyo de la UIF también fue posible seguir la ruta de recursos enviados a distintas naciones e identificar a quienes estaban relacionados con el entramado financiero.

La SSPC utiliza Inteligencia Artificial para rastrear fraudes y redes financieras; congeló más de 2 millones de dólares vinculados a falsas inversiones. Especial

Durante la conferencia “IA y seguridad ciudadana”, la funcionaria detalló que la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial cuenta, desde junio de 2025, con atribuciones en materia de investigación y está conformada por siete unidades especializadas.

Estas áreas concentran sus trabajos en delitos de alto impacto, secuestro, extorsión, actividades criminales transnacionales y ciberdelincuencia, entre otras conductas que requieren análisis especializado.

Parte de la vigilancia se mantiene de manera permanente en redes sociales y fuentes abiertas. A partir de ese seguimiento se detectan posibles incidentes cibernéticos, se construyen líneas de investigación y, cuando es necesario, se requiere información a empresas proveedoras de servicios.

Una vez que las autoridades reúnen elementos que pueden acreditar la probable comisión de un delito, los casos son denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se inicien las carpetas de investigación correspondientes.

Para la SSPC, el uso de Inteligencia Artificial permite reducir los tiempos necesarios para revisar grandes cantidades de datos, encontrar coincidencias y establecer vínculos entre investigaciones que, de manera aislada, podrían no mostrar una conexión inmediata.

La tecnología también es empleada para identificar patrones y generar proyecciones que sirven como apoyo en las decisiones operativas. Su aplicación, precisó Chávez Obregón, permanece bajo supervisión humana y no sustituye las funciones de policías e investigadores.

Otro de los ejemplos expuestos fue el Plan Kukulkán, instrumentado durante la justa mundialista. Las entidades sede incorporaron sistemas apoyados en Inteligencia Artificial para facilitar la identificación de rostros, vehículos y objetos considerados de interés para las tareas de seguridad.

Mientras avanza la regulación jurídica sobre el desarrollo y utilización de estas tecnologías, la SSPC mantiene una estrategia preventiva basada en la difusión de alertas sobre amenazas detectadas en internet.

Los avisos son publicados a través de los canales oficiales de la dependencia y enviados a las entidades federativas para advertir sobre nuevas modalidades de fraude digital, reducir riesgos y evitar que más personas entreguen datos personales o dinero a estructuras delictivas que operan en línea.