Marchan miles en Tamaulipas por la liberación del líder de "La Columna Pedro J. Méndez”

Habitantes de al menos siete municipios de Tamaulipas y simpatizantes de la Columna Armada Pedro J. Méndez marcharon este sábado sobre la carretera Ciudad Victoria-Monterrey para exigir la liberación de su líder moral, Octavio Leal Moncada, detenido el pasado 28 de junio en Santiago, Nuevo León por delitos federales.

La concentración inició a las 08:00 horas a la altura del kilómetro 42, en el poblado Úrsula Galván, reuniendo poco más de 4 mil personas.

Horas más tarde, los manifestantes comenzaron a caminar rumbo al sur para llegar a la comunidad El Barretal, ubicada a 30 minutos de la capital tamaulipeca.

En la protesta se utilizaron herramientas de trabajo campesino, como filas de tractores y caballos entre otras.

Miles marcharon en Tamaulipas para exigir la liberación de Octavio Leal Moncada, líder de la Columna Pedro J. Méndez, detenido por delitos federales en Nuevo León. Alfredo Peña

La movilización afectó de manera considerable la circulación vehicular, ya que quedó habilitado un solo carril para el paso de vehículos particulares, autobuses foráneos y transporte de carga.

Con cartulinas y lonas, los asistentes solicitaban la liberación de Octavio Leal Moncada, detenido en Santiago, Nuevo León, debido a una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada en la modalidad de secuestro.

Tras su captura, fue internado en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Sonora.

Entre los manifestantes podían observarse lonas de integrantes del magisterio y de ganaderos pertenecientes a los municipios de Güémez, San Carlos, Mainero, Villagrán, Padilla, Méndez e Hidalgo, este último en donde Leal Moncada tenía su centro de mando como líder de la llamada Columna Armada Pedro J. Méndez.

Leal Moncada ya había sido detenido en 2022 al existir una orden de aprehensión dentro de la averiguación 113/2010 por el delito de homicidio calificado en agravio de dos personas habitantes de un ejido cercano a Hidalgo.

Miles marcharon en Tamaulipas para exigir la liberación de Octavio Leal Moncada, líder de la Columna Pedro J. Méndez, detenido por delitos federales en Nuevo León. Alfredo Peña

En noviembre de ese mismo año se le dictó formal prisión. Sin embargo, el caso llegó a segunda instancia y en agosto de 2023 obtuvo su libertad.

En aquella primera captura, los habitantes de toda esa zona también marcharon para exigir su liberación.

La Columna Armada Pedro J. Méndez surgió el 18 de marzo de 2010 con el argumento de defenderse de los asesinatos perpetrados por el cártel de Los Zetas, luego de que esta organización se separara del Cártel del Golfo.

En julio de 2022, el entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, confirmó públicamente durante la conferencia matutina del gobierno federal que Octavio Leal Moncada estaba vinculado con el Cártel del Golfo, declaración que desató también una serie de protestas en los municipios donde mantenía influencia.