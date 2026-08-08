Embajador de EU destaca respuesta de México para reanudar exportación de aguacate

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, externó su agradecimiento para las autoridades mexicanas de seguridad y agricultura, que permitieron a partir de este sábado reanudar gradualmente las actividades de su gobierno en Michoacán.

En sus redes sociales, destacó que el negocio del aguacate es mutuamente beneficioso para los Estados Unidos y México.

“Aprecio el liderazgo de la presidenta @Claudiashein y los compromisos de seguridad acordados con el secretario @OHarfuch, @Defensamx1, la secretaria @columbalopezg y otros funcionarios para fortalecer rápidamente la seguridad en Michoacán y permitir la reanudación inmediata y gradual de las actividades del Gobierno de los Estados Unidos”, indicó.

El embajador agregó que bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, “nuestra cooperación continúa dando resultados. #JuntosLogramosMás”.