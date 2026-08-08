Morena sanciona a diputadas por comentarios sobre adultos mayores

Morena suspendió temporalmente los derechos partidistas de las diputadas locales de Puebla, Nayeli Salvatori Bojalil y Elvia Graciela Palomares Ramírez tras sus comentarios discriminatorios en contra de hombres adultos mayores en un podcast.

Nayeli Salvatori Bojalil, diputada Cuartoscuro

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena definió dicha medida bajo el expediente CNHJ-PUE-552/2026, derivado de una investigación de oficio impulsada tras las expresiones de burla y contenido edadista vertidas por ambas legisladoras hacia los adultos mayores en el podcast DesCasadas.

Con la suspensión de sus derechos partidistas, las morenistas no podrán participar, deliberar ni votar en las asambleas, consejos, comités o reuniones formales del partido.

Ambas quedaran descartadas para cualquier postulación, encargo o representación bajo las siglas de Morena en los próximos procesos internos.

Luego de que las morenistas dijeron en tono de burla que los hombres mayores "huelen a baúl", hicieron referencias a su apariencia física e incluso una de las frases más criticadas fue que "ya se están pudriendo", Morena les prohibió emitir o replicar comentarios discriminatorios por edad o apariencia, así como presentar posturas personales como si fueran la línea oficial del partido.

Dicha sanción no afecta sus funciones públicas ni su cargo como diputadas en el Congreso del Estado de Puebla.

Nayeli Salvatori Bojalil y Elvia Graciela Palomares Ramírez cuentan con un plazo de cinco días para presentar pruebas en su defensa antes de que se emita una sentencia definitiva.