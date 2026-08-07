Golpe financiero al crimen organizado: Desmantelan narcolaboratorios con afectación de mil 441 mdp

En diversas operaciones realizadas por fuerzas federales contra la producción y distribución de drogas permitieron localizar laboratorios clandestinos y zonas utilizadas para almacenar sustancias químicas en Sinaloa y Michoacán, con una afectación económica estimada en mil 441 millones de pesos para grupos de la delincuencia organizada.

En Culiacán, Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano ubicaron dos laboratorios clandestinos y tres áreas donde se concentraban insumos empleados para la fabricación de metanfetamina.

Durante la intervención fueron asegurados 16 mil 978 litros y 2 mil 130 kilos de sustancias químicas, además de tres reactores de síntesis orgánica, 17 quemadores, cinco condensadores, cuatro mezcladoras y tres centrifugadoras.

Otra acción se desarrolló en el poblado El Anono, municipio de Huetamo, Michoacán, donde personal militar localizó e inhabilitó un sitio utilizado para concentrar materiales relacionados con la elaboración de drogas sintéticas. En el lugar fueron encontrados nueve reactores de síntesis orgánica y nueve condensadores.

El Gabinete de Seguridad informó que ambas operaciones forman parte de las acciones emprendidas para reducir la capacidad logística y financiera de las organizaciones criminales dedicadas a la producción de narcóticos.

Las autoridades también reportaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas y drogas en distintas entidades del país durante las operaciones correspondientes al 6 de agosto.

Entre los decomisos destaca el realizado en Chihuahua, donde elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano inspeccionaron un vehículo y localizaron 46 kilos de cocaína. Cinco personas fueron detenidas, entre ellas dos menores de edad. En Ciudad Juárez, las fuerzas federales señalaron que la unidad intervenida procedía de Chihuahua y quedó asegurada junto con la droga.

El Ejército Mexicano localizó e inhabilitó tres tomas clandestinas de combustible. Especial

En Tabasco, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a ocho personas en el fraccionamiento Bicentenario, municipio de Centro. Durante la acción fueron decomisados un arma corta, cargadores, cartuchos, distintas dosis de droga y tres motocicletas. En otra operación desarrollada en Nacajuca, personal de la Marina, SSPC y Fiscalía estatal capturó a una persona con dosis de cocaína, marihuana y una motocicleta. También en Tabasco, pero en Villahermosa, elementos de la SSPC y FGR detuvieron a una persona que transportaba 279 kilos de marihuana distribuidos en 46 cajas de cartón.

En Yucatán, integrantes de la Guardia Nacional, Ejército, Fiscalía y Policía Estatal realizaron un cateo en un inmueble de Mérida, donde localizaron 138 kilos de marihuana y un kilo de metanfetamina. En la misma ciudad, personal de la SSPC y la FGR cumplimentó una orden de aprehensión contra una persona acusada de delincuencia organizada con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En Nayarit, elementos de la Marina y la Policía Estatal localizaron, en el poblado Puerta de Lima, municipio de Compostela, 25 cartuchos, un cargador, ocho dosis de metanfetamina, artefactos conocidos como ponchallantas y un vehículo.

Las operaciones también derivaron en la captura de personas consideradas objetivos relevantes por las autoridades:

En Oaxaca de Juárez , efectivos de la Marina, Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a una persona identificada oficialmente como objetivo prioritario y generador de violencia .

, efectivos de la Marina, Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a una persona identificada oficialmente como . En Acapulco, Guerrero , agentes de la SSPC, FGR y autoridades locales ejecutaron una orden de aprehensión contra un hombre acusado de feminicidio en grado de tentativa .

, agentes de la SSPC, FGR y autoridades locales ejecutaron una orden de aprehensión contra un hombre acusado de . En el Estado de México , fuerzas federales realizaron dos acciones distintas: en Tepotzotlán se ejecutó una orden de aprehensión contra un exgobernador de Guerrero por el delito de desaparición forzada de personas ; en San Andrés Timilpan , se cumplimentó otra orden judicial contra un hombre investigado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

, fuerzas federales realizaron dos acciones distintas: en se ejecutó una orden de aprehensión contra un exgobernador de Guerrero por el delito de ; en , se cumplimentó otra orden judicial contra un hombre investigado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México , autoridades federales detuvieron a una mujer mediante una orden de aprehensión relacionada con los delitos de contrabando y delincuencia organizada .

, autoridades federales detuvieron a una mujer mediante una orden de aprehensión relacionada con los delitos de . En Jalisco , elementos de la SSPC, FGR y Ejército desplegaron operativos en Atotonilco El Alto, Arandas y Teocuitatlán de Corona , donde fueron ejecutadas cinco órdenes de cateo , asegurando marihuana, pastillas, un arma larga, teléfonos y equipo táctico.

, elementos de la SSPC, FGR y Ejército desplegaron operativos en , donde fueron ejecutadas , asegurando marihuana, pastillas, un arma larga, teléfonos y equipo táctico. En Nogales, Sonora , personal de la FGR y la Fiscalía estatal cumplimentó una orden de detención provisional con fines de extradición contra una persona requerida por la Corte del Distrito Oeste de Pensilvania, Estados Unidos.

, personal de la FGR y la Fiscalía estatal cumplimentó una contra una persona requerida por la Corte del Distrito Oeste de Pensilvania, Estados Unidos. En Mazatlán, Sinaloa, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército detuvieron a una persona en la colonia Urraca Nueva.

Las autoridades señalaron que las acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, sustentada en cuatro líneas de operación: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de las tareas de inteligencia e investigación y coordinación con las entidades federativas.

Dentro de las acciones contra el robo de combustibles, personal del Ejército Mexicano localizó e inhabilitó tres tomas clandestinas (dos en Jalisco y una en el Estado de México).

Como parte de los operativos contra redes de videovigilancia instaladas de manera irregular, las fuerzas de seguridad localizaron e inhabilitaron 52 cámaras entre el 31 de julio y el 6 de agosto. Sinaloa concentró el mayor número, con 23 dispositivos retirados, seguido de Aguascalientes con 13, Zacatecas con ocho, Veracruz con siete y Coahuila con una cámara. Las autoridades destacaron que estos equipos son utilizados por grupos delictivos para observar el movimiento de corporaciones de seguridad.