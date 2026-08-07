Golpe financiero al crimen organizado: Desmantelan narcolaboratorios con afectación de mil 441 mdp
El Gabinete de Seguridad informó sobre la detención de objetivos prioritarios, captura de extraditables, el decomiso de narcóticos en diversas entidades
En diversas operaciones realizadas por fuerzas federales contra la producción y distribución de drogas permitieron localizar laboratorios clandestinos y zonas utilizadas para almacenar sustancias químicas en Sinaloa y Michoacán, con una afectación económica estimada en mil 441 millones de pesos para grupos de la delincuencia organizada.
En Culiacán, Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano ubicaron dos laboratorios clandestinos y tres áreas donde se concentraban insumos empleados para la fabricación de metanfetamina.
Durante la intervención fueron asegurados 16 mil 978 litros y 2 mil 130 kilos de sustancias químicas, además de tres reactores de síntesis orgánica, 17 quemadores, cinco condensadores, cuatro mezcladoras y tres centrifugadoras.
Otra acción se desarrolló en el poblado El Anono, municipio de Huetamo, Michoacán, donde personal militar localizó e inhabilitó un sitio utilizado para concentrar materiales relacionados con la elaboración de drogas sintéticas. En el lugar fueron encontrados nueve reactores de síntesis orgánica y nueve condensadores.
El Gabinete de Seguridad informó que ambas operaciones forman parte de las acciones emprendidas para reducir la capacidad logística y financiera de las organizaciones criminales dedicadas a la producción de narcóticos.
Las autoridades también reportaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas y drogas en distintas entidades del país durante las operaciones correspondientes al 6 de agosto.
Entre los decomisos destaca el realizado en Chihuahua, donde elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano inspeccionaron un vehículo y localizaron 46 kilos de cocaína. Cinco personas fueron detenidas, entre ellas dos menores de edad. En Ciudad Juárez, las fuerzas federales señalaron que la unidad intervenida procedía de Chihuahua y quedó asegurada junto con la droga.
En Tabasco, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a ocho personas en el fraccionamiento Bicentenario, municipio de Centro. Durante la acción fueron decomisados un arma corta, cargadores, cartuchos, distintas dosis de droga y tres motocicletas. En otra operación desarrollada en Nacajuca, personal de la Marina, SSPC y Fiscalía estatal capturó a una persona con dosis de cocaína, marihuana y una motocicleta. También en Tabasco, pero en Villahermosa, elementos de la SSPC y FGR detuvieron a una persona que transportaba 279 kilos de marihuana distribuidos en 46 cajas de cartón.
En Yucatán, integrantes de la Guardia Nacional, Ejército, Fiscalía y Policía Estatal realizaron un cateo en un inmueble de Mérida, donde localizaron 138 kilos de marihuana y un kilo de metanfetamina. En la misma ciudad, personal de la SSPC y la FGR cumplimentó una orden de aprehensión contra una persona acusada de delincuencia organizada con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En Nayarit, elementos de la Marina y la Policía Estatal localizaron, en el poblado Puerta de Lima, municipio de Compostela, 25 cartuchos, un cargador, ocho dosis de metanfetamina, artefactos conocidos como ponchallantas y un vehículo.
Las operaciones también derivaron en la captura de personas consideradas objetivos relevantes por las autoridades:
- En Oaxaca de Juárez, efectivos de la Marina, Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a una persona identificada oficialmente como objetivo prioritario y generador de violencia.
- En Acapulco, Guerrero, agentes de la SSPC, FGR y autoridades locales ejecutaron una orden de aprehensión contra un hombre acusado de feminicidio en grado de tentativa.
- En el Estado de México, fuerzas federales realizaron dos acciones distintas: en Tepotzotlán se ejecutó una orden de aprehensión contra un exgobernador de Guerrero por el delito de desaparición forzada de personas; en San Andrés Timilpan, se cumplimentó otra orden judicial contra un hombre investigado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- En la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, autoridades federales detuvieron a una mujer mediante una orden de aprehensión relacionada con los delitos de contrabando y delincuencia organizada.
- En Jalisco, elementos de la SSPC, FGR y Ejército desplegaron operativos en Atotonilco El Alto, Arandas y Teocuitatlán de Corona, donde fueron ejecutadas cinco órdenes de cateo, asegurando marihuana, pastillas, un arma larga, teléfonos y equipo táctico.
- En Nogales, Sonora, personal de la FGR y la Fiscalía estatal cumplimentó una orden de detención provisional con fines de extradición contra una persona requerida por la Corte del Distrito Oeste de Pensilvania, Estados Unidos.
- En Mazatlán, Sinaloa, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército detuvieron a una persona en la colonia Urraca Nueva.
Las autoridades señalaron que las acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, sustentada en cuatro líneas de operación: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de las tareas de inteligencia e investigación y coordinación con las entidades federativas.
Dentro de las acciones contra el robo de combustibles, personal del Ejército Mexicano localizó e inhabilitó tres tomas clandestinas (dos en Jalisco y una en el Estado de México).
Como parte de los operativos contra redes de videovigilancia instaladas de manera irregular, las fuerzas de seguridad localizaron e inhabilitaron 52 cámaras entre el 31 de julio y el 6 de agosto. Sinaloa concentró el mayor número, con 23 dispositivos retirados, seguido de Aguascalientes con 13, Zacatecas con ocho, Veracruz con siete y Coahuila con una cámara. Las autoridades destacaron que estos equipos son utilizados por grupos delictivos para observar el movimiento de corporaciones de seguridad.