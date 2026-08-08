Sheinbaum inaugura Bachillerato Nacional en Texcoco; tendrá más de mil lugares

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró un Bachillerato Tecnológico Agropecuario en Texcoco, como parte del modelo del Bachillerato Nacional y del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México.

Sheinbaum inaugura Bachillerato Tecnológico Agropecuario en Texcoco, Edomex Especial

“El día de hoy se juntan dos objetivos: por un lado, aumentar el número de preparatorias en todo el país, porque todavía muchos jóvenes que salen de la secundaria no tienen acceso a preparatorias cerca de su casa. Tienen que ir muy lejos y eso hace que no vayan a la escuela, y los jóvenes tienen que estar en la escuela. Así que por eso estamos haciendo muchas preparatorias”, expresó.

Ante la alta demanda por espacios educativos, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum adelantó que, se duplicará la meta nacional para crear 400 mil nuevos lugares de Educación Media Superior en todo el país.

“Hoy son 200 mil lugares más en el país y muy pronto vamos a anunciar que ha tenido tanta demanda las preparatorias que vamos por lo menos a duplicar la meta. Van a ser por lo menos 400 mil lugares que desarrollemos durante el sexenio para Educación Media Superior en todo el país. Y se junta con el Plan Oriente del Estado de México”, señaló.

La Mandataria federal expuso que el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México atiende a 10 millones de habitantes de los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, a través de obras de repavimentación, acceso al agua potable, drenaje, salud y educación, con la construcción en cada municipio de por lo menos una preparatoria, una Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) o para el Bienestar Benito Juárez García.

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En su intervención, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, informó que, en la construcción de este plantel, cuya orientación es agropecuaria, se invirtieron 50 millones de pesos y otorgará el derecho a la educación a mil 80 estudiantes, 540 por turno.

El Gobierno de México implementó en el marco de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el nuevo Bachillerato Nacional, con el cual los estudiantes obtendrán dos certificados: de Bachillerato General, que les permite continuar la Educación Superior; y el Bachillerato Tecnológico, que emite un certificado técnico avalado por una institución pública de Educación Superior.