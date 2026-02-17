Este martes 17 de febrero de 2026 se realiza el Sorteo Mayor 4002 de la Lotería Nacional, uno de los eventos más esperados por miles de jugadores en México.

Si compraste tu billete o “cachito”, aquí puedes consultar los resultados del Sorteo Mayor 4002, conocer los números ganadores, verificar el premio mayor de 21 millones de pesos y revisar cómo cobrar tu premio o reintegro.

El Sorteo Mayor 4002 conmemora el 56 aniversario de la colecta anual de la Cruz Roja y forma parte de los sorteos tradicionales que la Lotería Nacional realiza cada martes.

Resultados Sorteo Mayor 4002 HOY 17 de febrero 2026 Lotería Nacional

¿Cuáles son los números ganadores del Sorteo Mayor 4002?

La Lotería Nacional informó que el Sorteo Mayor 4002 contó con la participación de 60 mil billetes, numerados del 00001 al 60000.

El premio mayor fue de 21 millones de pesos en tres series, además de premios por aproximación, terminaciones y reintegros.

EN UNAS HORAS COLOCAREMOS LOS NÚMEROS GANADORES AQUÍ.

Aquí podrás consultar la lista completa de números ganadores del Sorteo Mayor 4002 una vez que se publiquen oficialmente en el sitio de la Lotería Nacional.

El premio mayor del Sorteo Mayor 4002 fue de 21 millones de pesos, distribuidos en tres series.

Además del premio principal, el esquema de premios incluye:

Premios por aproximación al número ganador

Premios por terminación

Premios menores distribuidos en distintas categorías

Reintegros

El atractivo del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional radica en su estructura amplia de premios, lo que incrementa las probabilidades de recuperar la inversión o ganar una cantidad significativa.

Cada billete completo participa con tres series, lo que significa que el monto total puede variar dependiendo si el ganador adquirió una o varias fracciones.

¿Cuál fue el reintegro del Sorteo Mayor 4002?

El reintegro de la Lotería Nacional consiste en la devolución del monto pagado por el billete o “cachito” cuando el número coincide con ciertas terminaciones establecidas en el sorteo.

El reintegro del Sorteo Mayor 4002 es de: EN UNAS HORAS DAREMOS A CONOCER LOS NÚMEROS.

¿Cómo cobrar un premio de la Lotería Nacional?

Si tu billete resultó ganador en el Sorteo Mayor 4002, puedes cobrar tu premio directamente en las oficinas centrales de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Dirección: Plaza de la República No. 117, Primer Piso. Colonia Tabacalera. Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06037. Ciudad de México

Plaza de la República No. 117, Primer Piso. Colonia Tabacalera. Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06037. Ciudad de México Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Es importante considerar:

Presentar el billete original en buen estado.

Llevar identificación oficial vigente.

Verificar si el monto requiere trámites fiscales adicionales.

Para premios menores, también es posible acudir con expendedores autorizados, dependiendo del monto ganado.

¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería Nacional?

El próximo evento será el Sorteo Superior 2873, programado para el viernes 20 de febrero de 2026.

Este Sorteo Superior 2873 ofrecerá:

Premio mayor de 17 millones de pesos

Costo de 40 pesos por boleto

Los sorteos pueden seguirse en el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional - Sorteos Tradicionales, donde se transmite cada evento en tiempo real.

¿Qué es la Lotería Nacional y cómo funcionan sus sorteos?

La Lotería Nacional es una institución gubernamental fundada en 1770, encargada de organizar sorteos con fines de asistencia pública.

Entre sus sorteos más conocidos se encuentran:

Sorteo Mayor

Sorteo Superior

Sorteo Zodiaco

Sorteos especiales y conmemorativos

Los recursos obtenidos por la venta de boletos se destinan a programas sociales y proyectos de apoyo en México.