Campal empaña Carnaval de Veracruz, pero… ningún detenido ni sanción | VIDEO

El Carnaval de Veracruz 2026, una de las celebraciones más emblemáticas del Golfo de México, arrancó con música, comparsas y carros alegóricos; sin embargo, el ambiente festivo se vio abruptamente alterado por una batalla campal registrada minutos después de concluir el primer desfile sobre el Bulevar Manuel Ávila Camacho.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo grupos de asistentes comenzaron a intercambiar golpes y empujones en plena vía pública, generando momentos de tensión y pánico entre familias que aún permanecían en la zona del malecón.

El altercado se registró a la altura de la zona conocida como Villa del Mar, en el carril donde instantes antes habían desfilado comparsas y carros alegóricos. En las grabaciones se observa a hombres y mujeres enfrentándose físicamente, mientras otras personas intentaban apartarse del conflicto.

La riña escaló rápidamente hasta convertirse en confrontaciones múltiples. Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y de la Guardia Nacional intervinieron para separar a los involucrados y restablecer el orden.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente el número de personas detenidas ni si hubo lesionados de gravedad. Tampoco se ha precisado el motivo que detonó la pelea.

Celebración y fallas en el control posterior

El Carnaval de Veracruz, celebrado en la ciudad de Veracruz, es uno de los eventos turísticos más importantes del estado y uno de los de mayor tradición en México. Su edición 2026 corresponde a la número 102 y congrega a miles de visitantes nacionales e internacionales.

Durante el desfile participaron los soberanos del carnaval, entre ellos Fernanda Pumar, Reina del Carnaval 2026, y Nayo I, Rey de la Alegría, en medio de un ambiente festivo que transcurrió sin incidentes mayores mientras avanzaban los contingentes.

El problema surgió después, cuando el operativo de seguridad pareció verse rebasado en la fase de dispersión del público. El episodio evidenció posibles fallas en el control posterior al evento masivo, un momento crítico en concentraciones de alta densidad.

Reglas a graderos… pero sin sanciones por la riña

Previo al arranque del carnaval, el titular de la Dirección de Turismo y Carnaval del Ayuntamiento de Veracruz, Daniel Martín Lois, había anunciado modificaciones en las reglas de operación para la venta de espacios en graderos.

El nuevo manual contempla regulación de precios, control en la venta de bebidas alcohólicas, supervisión estructural y límites de aforo. Según lo expuesto por el funcionario, quien incumpla podría perder el derecho a comercializar gradas en futuras ediciones.

El censo de vendedores registra alrededor de 300 graderos y el operativo contempla coordinación con municipios como Boca del Río, Alvarado y Saltabarranca, además de la posible participación de San Andrés Tuxtla.

Sin embargo, pese a la violencia registrada tras el desfile, hasta ahora no se han anunciado sanciones específicas relacionadas con la batalla campal.

El Carnaval de Veracruz proyecta una imagen cultural y turística clave para la economía local. La difusión masiva de los videos en redes sociales ha generado cuestionamientos sobre la eficacia del dispositivo de seguridad en eventos de alta concurrencia.

El desafío para las autoridades municipales y estatales no se limita a controlar incidentes aislados, sino a blindar la reputación de una festividad histórica frente a episodios de violencia que pueden afectar la percepción de visitantes y patrocinadores.

El resto de los desfiles programados se desarrollarán bajo expectativa de reforzamiento operativo en puntos críticos del bulevar.

El Carnaval de Veracruz es considerado uno de los más relevantes del país, junto con celebraciones de tradición centenaria en otras regiones. Cada edición moviliza recursos logísticos, operativos de seguridad y una amplia infraestructura turística.

