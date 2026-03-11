SRE ha facilitado la salida de 1,055 mexicanos tras conflicto en Medio Oriente

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, ante la situación de conflicto en el Medio Oriente, el personal diplomático mexicano ha facilitado la evacuación de 1,055 residentes y turistas mexicanos que se encontraban en distintos países de la región.

De acuerdo con el reporte oficial difundido por la dependencia a través de su cuenta institucional en la red social X, las acciones consulares se realizaron para apoyar a personas provenientes de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Bahréin, Líbano y Qatar.

Hasta el momento, la cancillería mexicana indicó que no se han reportado daños a la integridad física de ningún connacional, lo que refleja la coordinación entre las representaciones diplomáticas y las autoridades locales en cada país.

Embajada de México en Irán opera desde Azerbaiyán

La dependencia confirmó que la embajada de México en Irán permanece abierta, aunque actualmente opera desde la ciudad de Bakú, en Azerbaiyán, como parte de las medidas de seguridad implementadas por el servicio exterior mexicano.

Este esquema permite mantener la atención consular para ciudadanos mexicanos en la región, así como la coordinación de posibles evacuaciones o asistencia adicional en caso de que la situación lo requiera.

Espacio aéreo abierto de forma intermitente

La Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que el espacio aéreo en varios países del Medio Oriente permanece abierto de manera intermitente, lo que ha permitido la salida de ciudadanos extranjeros en vuelos comerciales o rutas alternativas.

Ante este escenario, la dependencia recomendó a las personas que tengan reservaciones de viaje hacia la región contactar directamente a su aerolínea o agencia de viajes para verificar el estado de los vuelos.

Asimismo, la cancillería reiteró que no es recomendable viajar al Medio Oriente mientras continúe la situación de conflicto, debido a los riesgos de seguridad y a las posibles restricciones en los desplazamientos internacionales.

Las representaciones diplomáticas de México en la región continúan atentas a las solicitudes de protección y asistencia consular para apoyar a ciudadanos mexicanos que se encuentren en los países afectados.

De acuerdo con la SRE, las embajadas y oficinas de representación mantienen canales de comunicación abiertos para brindar orientación, facilitar evacuaciones y ofrecer apoyo en caso de emergencia.

El llamado de la dependencia es que las y los mexicanos se mantengan informados a través de fuentes oficiales y eviten desplazamientos hacia la región hasta que las condiciones de seguridad lo permitan.

Teléfonos de emergencia de embajadas de México

La Secretaría de Relaciones Exteriores recordó los números de emergencia de las representaciones diplomáticas mexicanas para ciudadanos que requieran asistencia consular.

La embajada de México que atiende asuntos relacionados con Irán, desde Azerbaiyán, cuenta con el número 00 994 50 228 8636.

Para ciudadanos mexicanos en Israel, la embajada dispone del teléfono 054-316-6717, mientras que en Jordania el contacto de emergencia es 0778 00 0494.

En Qatar, el número de atención es 3363 4450, y para quienes se encuentren en Arabia Saudita el contacto disponible es +966557539374.

Asimismo, en Kuwait se puede llamar al +965 9401 6333, mientras que en Emiratos Árabes Unidos el teléfono de emergencia es 504 54 0273.

La embajada de México en Líbano brinda asistencia mediante el número 03 044 598, y la Oficina de Representación de México en Palestina mantiene disponible el contacto +972 54 447 0095.

Las acciones de evacuación y asistencia forman parte de las facultades de protección consular del gobierno mexicano, cuyo objetivo es salvaguardar la seguridad de los ciudadanos mexicanos en el extranjero durante situaciones de crisis, conflictos armados o emergencias internacionales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que continuará monitoreando la evolución del conflicto en el Medio Oriente y que las embajadas mexicanas permanecerán en alerta para atender a cualquier ciudadano que solicite apoyo.

