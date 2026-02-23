SRE detalla embajadores extranjeros alcances del operativo en que murió “El Mencho”

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que sostuvo comunicación directa con el cuerpo diplomático acreditado en México para explicar los alcances del operativo federal en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Cancillería subrayó que las acciones emprendidas por fuerzas federales se realizaron “por el bienestar de la ciudadanía”, en un contexto de prioridad gubernamental en materia de paz, seguridad y justicia.

A través de un posicionamiento institucional, la Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que mantuvo contacto tanto con el cuerpo diplomático en México como con las representaciones mexicanas en el exterior.

La SRE informa que ha mantenido contacto con el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país y con todas nuestras representaciones en el exterior, con el objetivo de informar sobre el operativo que se llevó a cabo el día de ayer por fuerzas federales de seguridad”, indicó la dependencia.

Asimismo, enfatizó que la prioridad del Gobierno es trabajar por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de los ciudadanos, así como de todas las personas que se encuentren en territorio nacional.

El mensaje institucional se produce tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ocurrida durante un operativo militar dirigido contra el líder del CJNG.

Alertas internacionales tras la escalada de violencia

Horas después de los hechos, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una actualización de alerta para sus ciudadanos, exhortándolos a refugiarse ante la situación de seguridad.

La representación estadounidense señaló que vuelos nacionales e internacionales en Guadalajara y Puerto Vallarta fueron mayormente cancelados.

En la misma línea, el Consulado General de España en Guadalajara y la Embajada de Rusia en México recomendaron a sus ciudadanos extremar precauciones, evitar concentraciones masivas y posponer viajes hacia las zonas afectadas, manteniendo comunicación constante con sus departamentos consulares.

Imagen de bloqueos en Jalisco tras ser abatido "El Mencho". AFP

Canadá y Francia llaman al confinamiento

El Gobierno de Canadá, a través de su ministra de Exteriores Anita Anand, expresó estar “profundamente alarmado” por la rápida evolución de la violencia. Solicitó específicamente a sus nacionales en Puerto Vallarta y otras zonas de Jalisco mantener un bajo perfil y permanecer en sus residencias.

Por su parte, la Embajada de Francia en México pidió el confinamiento total de ciudadanos franceses mientras duren las operaciones de seguridad. A estas posturas se sumaron representaciones diplomáticas de Turquía, Alemania y Guatemala.

La muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación detonó bloqueos e incendios en distintos puntos del país, lo que activó protocolos de seguridad y alertas consulares internacionales.

La muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación detonó bloqueos e incendios en distintos puntos del país. AFP

En este escenario, la SRE busca garantizar certidumbre diplomática, transmitir información oficial y reafirmar que las acciones federales se enmarcan en el Estado de derecho y en la cooperación internacional en materia de seguridad.

La comunicación con embajadas y consulados forma parte de los protocolos habituales ante eventos de alto impacto que puedan afectar a ciudadanos extranjeros en territorio mexicano.

