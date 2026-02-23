Pareja sentimental de “El Mencho”, clave para ubicación y caída del líder del CJNG: Defensa

La captura y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue resultado de un seguimiento de inteligencia a una de sus parejas sentimentales, confirmó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

De acuerdo con el funcionario, el operativo se planeó con componentes terrestres y aeromóviles, bajo estrictas condiciones de secrecía para garantizar el factor sorpresa.

Según explicó Trevilla, el 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se identificó a un hombre cercano a una de las parejas sentimentales de Nemesio Oseguera Cervantes, quien la trasladó a una instalación en Tapalpa, Jalisco.

El 20 de febrero mediante trabajos de inteligencia militar central se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de ‘El Mencho’ que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco”, informó Trevilla.

En ese inmueble se reunió con el líder del CJNG. La mujer abandonó el lugar al día siguiente, pero Oseguera permaneció con un círculo de seguridad armado, lo que permitió confirmar su presencia.

La corroboración definitiva se realizó la noche del 22 de febrero, momento en el que se activó el despliegue operativo para ejecutar la detención mediante un cerco táctico.

El operativo para capturar a "El Mencho" se planeó con componentes terrestres y aeromóviles, bajo estrictas condiciones de secrecía para garantizar el factor sorpresa. Cuartoscuro: Moisés Pablo Nava

Fuerza operativa con tres componentes

El secretario de la Defensa detalló que la operación se estructuró en tres ejes estratégicos.

Ese mismo día se organiza una fuerza operativa integrada por tres componentes, uno terrestre, que estaba integrado con personal de la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza especial de reacción inmediata de la Guardia Nacional, como les mencioné, también una fuerza aeromóvil constituida con seis helicópteros y personal de fuerza especiales que se dirigiría al área de operaciones para conservar el secreto y con ello obtener la sorpresa", destacó.

El primer componente fue terrestre, integrado por la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

El segundo componente consistió en una fuerza aeromóvil con seis helicópteros y personal de fuerzas especiales, encargada de preservar el sigilo y asegurar el perímetro operativo.

El tercer elemento correspondió al apoyo aéreo táctico con aeronaves Texan de la Fuerza Aérea Mexicana.

Las unidades permanecieron en estado de alerta en estados colindantes con Jalisco para reaccionar ante cualquier contingencia.

Según explicó Trevilla, el 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se identificó a un hombre cercano a una de las parejas sentimentales de Nemesio Oseguera Cervantes. Cuartoscuro: Moisés Pablo Nava

Enfrentamiento armado y muerte de “El Mencho”

Al momento del ingreso de la fuerza terrestre, el personal de seguridad de Oseguera abrió fuego contra los militares.

Fue un ataque muy violento”, afirmó Trevilla. Las fuerzas especiales repelieron la agresión en un intercambio armado que derivó en la muerte del capo.

El operativo generó una reacción inmediata del CJNG con bloqueos carreteros y actos violentos en múltiples entidades.

Tras los hechos, el Ejército mexicano desplegó 2,500 efectivos adicionales en el occidente del país con un objetivo disuasivo.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa, previamente había alrededor de 7,000 elementos destacados en Jalisco. El refuerzo busca contener posibles reacciones del CJNG y restablecer condiciones de seguridad.

La intención es, más que nada, tener un efecto disuasivo”, señaló el titular de la Defensa en conferencia de prensa.

asc