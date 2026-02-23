Lufthansa opera vuelos a México en medio de violencia por caída de “El Mencho”

Lufthansa confirmó que este lunes mantiene operaciones aéreas hacia México desde Fráncfort y Múnich, en medio de una ola de violencia desatada horas después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La aerolínea alemana, Lufthansa, informó que sus rutas desde Fráncfort y Múnich hacia territorio mexicano continúan operando con normalidad, pese a la cancelación de decenas de vuelos de aerolíneas de Estados Unidos y Canadá derivadas de la situación de seguridad.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes ocurrió luego de un enfrentamiento con fuerzas militares en Tapalpa, Jalisco. De acuerdo con el Ejército mexicano, el líder criminal de 59 años resultó herido y falleció “durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México”.

El operativo dejó un saldo de siete presuntos delincuentes abatidos, tres militares heridos y dos integrantes del CJNG detenidos. Las autoridades aseguraron armamento de alto poder, incluidos lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

Tras el operativo, se registraron 229 bloqueos carreteros en distintos puntos del país. A las 20:00 horas, casi el 90% había sido desactivado, según datos oficiales.

Escuelas cerradas y tribunales sin actividad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la calma ante los hechos violentos que incluyeron quema de vehículos, incendios de negocios y bloqueos con camiones.

En al menos ocho estados se suspendieron clases. Además, el Poder Judicial autorizó a jueces a cerrar tribunales donde lo consideren necesario como medida preventiva.

Entre las entidades afectadas se encuentran Jalisco, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Guanajuato y Guerrero.

La aerolínea alemana, Lufthansa, informó que sus rutas desde Fráncfort y Múnich hacia territorio mexicano continúan operando con normalidad Lufthansa

Guadalajara paralizada y tensión en ciudades clave

La capital jalisciense, Guadalajara, quedó prácticamente paralizada tras llamados a la población para resguardarse. Comercios cerraron y el tránsito vehicular se detuvo.

La ciudad es sede de cuatro partidos del Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que incrementa la relevancia internacional de los acontecimientos.

Los disturbios también alcanzaron el destino turístico de Puerto Vallarta, donde se reportaron bloqueos y actos incendiarios.

Testimonios recogidos por la agencia Agence France-Presse describen escenas de comercios evacuados bajo amenazas de hombres armados.

Apoyo de Estados Unidos y contexto bilateral

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano en la operación.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, calificó el operativo como un “gran hito” para la cooperación regional.

La muerte del líder del CJNG ocurre en un contexto de presión política del presidente estadounidense Donald Trump para frenar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Washington ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a la captura de Oseguera Cervantes. El Departamento de Justicia estadounidense ha señalado al CJNG como una organización responsable del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo, y lo ha designado como organización terrorista.

Eventos deportivos y movilidad

Ante la situación, se suspendieron tres partidos de fútbol y el Departamento de Estado de Estados Unidos instó a sus ciudadanos en México a permanecer en resguardo.

Las autoridades continúan evaluando riesgos operativos en aeropuertos y carreteras, mientras aerolíneas internacionales ajustan itinerarios según condiciones de seguridad.

El Mencho” era considerado uno de los últimos grandes capos del narcotráfico mexicano al estilo de Joaquín Guzmán y Ismael Zambada, detenidos en 2016 y 2024 respectivamente y actualmente presos en Estados Unidos.

El CJNG, fundado en 2009, se consolidó como una de las organizaciones criminales más violentas del país, con presencia internacional y capacidad operativa avanzada.

asc