SRE descarta mexicanos afectados por conflicto en Medio Oriente; van 121 personas evacuadas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que no hay mexicanos afectados en su integridad física por el conflicto en Medio Oriente y confirmó que 121 connacionales han sido evacuados desde varios países de la región.

A través de un comunicado, la Cancillería señaló que las embajadas de México en la zona continúan operando en estado de alerta y mantienen contacto permanente con las y los mexicanos que se encuentran en esos territorios.

De acuerdo con la dependencia, el registro actual es de 121 personas evacuadas por rutas terrestres seguras desde Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar.

La SRE precisó que el número de evacuados podría incrementarse, ya que existen más personas programadas para salir con apoyo y gestiones de las representaciones diplomáticas mexicanas.

Indicó que cada caso es analizado de manera particular para garantizar que los corredores de evacuación operen bajo condiciones de seguridad, así como para valorar otras alternativas disponibles.

La Cancillería reconoció la labor del personal diplomático desplegado en zonas consideradas de alta complejidad, al señalar que su actuación ha sido determinante en las tareas de asistencia y protección consular.

Sale grupo de 21 mexicanos varados en India

Este martes 3 de marzo pudo salir el grupo de 21 mexicanos que se encontraban varados en el Aeropuerto Internacional de la India rumbo a nuestro país, luego de que comenzaran a retomarse algunos vuelos cancelados por el conflicto bélico que estalló en una nueva fase el pasado sábado en Irán y que contaminó a toda la región.

Se trata de 21 personas queretanas que abordaron el vuelo de las 14:30 horas rumbo a México, así lo reportó el gobernador Mauricio Kuri.

Dijo que aún quedan 76 personas también avecindadas en Querétaro que se encuentran en Emiratos Árabes Unidos. Detalló que 54 de ellos formaban parte de un crucero organizado para viajeros del estado y actualmente permanecen hospedados en un hotel, mientras que otros 22 se encontraban en la zona por motivos turísticos, explicó el gobernador Kuri.

En tanto, el otro grupo grande de mexicanos en la zona permanecen en Egipto.

Son 89 turistas que salieron el pasado 21 de febrero, desde Guanajuato, 70 de ellos de Celaya, que frente al conflicto debieron cambiar su itinerario de viaje. Toda forman parte de la organización Amigos Sin frontera.

Embajadas en alerta y números de emergencia

La SRE reiteró que las embajadas mexicanas en la región permanecen atentas y difundió los números de atención consular y emergencias:

Embajada en Irán: +989121224463

Embajada en Israel: 054-316-6717

Embajada en Jordania: 0778 00 0494

Embajada en Qatar: 3363 4450

Embajada en Arabia Saudita: +966557539374

Embajada en Kuwait: +965 9401 6333

Embajada en Emiratos Árabes Unidos: 504 54 0273

Embajada en Líbano: 03 044 598

Oficina de Representación en Palestina: +972 54 447 0095

La dependencia reiteró el llamado a las personas mexicanas que permanezcan en la región a mantenerse en contacto con las representaciones diplomáticas y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

