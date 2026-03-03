Irán lanza nuevo ataque contra Israel: “Tenemos la capacidad de una defensa ofensiva”

Irán lanzó el martes por la noche una nueva andanada de misiles contra Israel, declararon los Guardianes de la Revolución en un comunicado difundido por la agencia de prensa Fars, en el cuarto día de represalias tras la muerte del guía supremo Alí Jamenei.

La decimosexta oleada de la operación 'Promesa verdadera 4' empezó con una multitud de misiles y drones de las fuerzas aeroespaciales del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución contra el corazón de los territorios ocupados", reza el comunicado, en alusión a Israel.

Horas antes, Irán informó que está dispuesto a librar una guerra duradera contra Estados Unidos e Israel y, de momento, no utilizó su armamento más sofisticado, declaró este martes el Ministerio de Defensa.

"Tenemos capacidad para resistir y llevar a cabo una defensa ofensiva más tiempo que el previsto [por el enemigo] para esta guerra impuesta", declaró el portavoz del ministerio de Defensa, el general Reza Talai-Nik.

"No tenemos intención de utilizar todas nuestras armas y equipos punteros desde el principio", afirmó, citado por la agencia de prensa Irna.

Irán advirtió a las potencias europeas que se mantengan al margen de la contienda después de que Alemania, Francia y el Reino Unido se mostraran dispuestos a emprender "acciones defensivas" para destruir las capacidades militares iraníes.

"Sería un acto de guerra", declaró el Ministerio iraní de Relaciones Exteriores.

Por la noche, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que enviará refuerzos a Oriente Medio, incluido el portaviones Charles de Gaulle y su escolta de fragatas.

Operación “Furia épica” desata guerra con Irán

El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos y Israel lanzaron una ofensiva militar coordinada contra Irán, considerada por múltiples medios como un ataque “sin precedentes” por su alcance y simultaneidad.

La operación incluyó bombardeos aéreos y ataques de precisión contra instalaciones militares, centros de mando y objetivos vinculados al programa nuclear iraní, especialmente en Teherán y otras ciudades estratégicas. Autoridades iraníes confirmaron la muerte del líder supremo, Alí Jameneí, así como de altos mandos militares, en una jornada que dejó cientos de muertos y heridos.

En los días posteriores, la magnitud de la campaña se amplió significativamente. Reportes citados por The New York Times indican que los ataques han alcanzado más de 2 mil objetivos en al menos 20 puntos del país, incluyendo bases de misiles, infraestructura naval y centros de producción armamentística.

El Comando Central estadounidense afirmó haber golpeado más de mil 700 blancos, mientras que autoridades israelíes describieron la ofensiva como parte de una estrategia para desmantelar las capacidades militares y nucleares iraníes.

La ofensiva detonó una rápida escalada regional. Irán respondió con ataques contra Israel y contra bases militares estadounidenses en varios países del Golfo, además de advertir que sostendrá una guerra prolongada.

Según análisis de Financial Times y otras fuentes, el conflicto se ha extendido a múltiples frentes con intercambios de misiles y drones, participación de actores aliados como Hezbolá y afectaciones a infraestructura energética clave, elevando el riesgo de una guerra regional de mayor escala.

Con información de AFP.