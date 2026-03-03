Nieta visita a sus abuelos y los encuentra muertos

Una pareja de adultos mayores fue localizada sin vida ayer lunes por la tarde al interior de su domicilio en el municipio de Juárez, Nuevo León, luego de que una nieta acudiera a visitarlos y descubriera la escena.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 17:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Manchester, en la colonia Anzures Tercer Sector.

Aunque las víctimas fueron identificadas ante las autoridades, sus nombres no fueron revelados. De manera preliminar, se informó que la mujer contaba con 70 años y su esposo con 65.

De acuerdo con una fuente policial, la mujer fue encontrada en la sala de la casa, recostada y con huellas de golpes en la cabeza y el tórax, mientras que el hombre fue localizado colgado en el interior del inmueble.

Tras el reporte a los números de emergencia, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y solicitaron la intervención de Protección Civil de Juárez, cuyos paramédicos confirmaron que ambos ya no contaban con signos vitales.

El informante señaló que la nieta relató a agentes de la Policía Ministerial que llegó al domicilio de sus abuelos, encontró primero al hombre suspendido y, posteriormente, a su abuela en el área de la sala con visibles lesiones.

Aunque en un inicio los agentes presumían que podría tratarse de un caso de violencia familiar, la fuente indicó que la investigación se ampliará para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la muerte de la pareja.

Peritos oficiales arribaron al lugar para realizar la inspección correspondiente, recabar indicios y fortalecer la carpeta de investigación que permita determinar lo sucedido.

Matan a mujer durante discusión de pareja

Una mujer de 24 años fue asesinada la mañana de este lunes tras ser atacada con un cuchillo en medio de un conflicto de carácter sentimental, en el municipio de García.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y autoridades municipales, el hecho ocurrió a las 11:25 horas sobre la calle Granate, en la colonia Joyas del Carrizal, donde se alertó a la Agencia Estatal de Investigaciones sobre una mujer lesionada por objeto punzocortante.

Al arribar al sitio, los agentes confirmaron que se trataba de una persona sin vida, a consecuencia de una agresión con arma blanca.

La víctima fue identificada como Thaily Estefanía Ortiz Hernández, de 24 años, originaria de Nuevo León y con residencia en el municipio de García.

Según las primeras indagatorias, la joven acudió a un domicilio de la mencionada colonia, de donde salieron dos hombres. En ese momento se habría originado una discusión relacionada con un conflicto sentimental, ya que presuntamente la mujer mantenía una relación con uno de ellos y reclamaba que este sostenía otra relación amorosa.

Las versiones preliminares señalan que, tras el intercambio de palabras, la confrontación subió de tono y pasó a los golpes. En medio del altercado, uno de los hombres habría sacado un cuchillo y le provocó una herida en el tórax. Minutos después, la mujer se desvaneció y falleció en el lugar antes de que pudiera recibir atención médica.

En la escena del crimen fue localizado un cuchillo, el cual quedó asegurado como parte de las evidencias integradas a la carpeta de investigación. Elementos periciales realizaron el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la autopsia de ley.

Por estos hechos fueron detenidos los dos hombres identificados como Pedro “N” y Erick “N”, quienes son hermanos y quedaron a disposición del Ministerio Público mientras se determina su situación jurídica.

Trascendió que el padre de los ahora detenidos declaró ante las autoridades que la joven era conflictiva y que presuntamente había intentado exigirles dinero bajo amenazas relacionadas con supuestos grupos delictivos; sin embargo, dicha versión forma parte de las líneas de investigación y no ha sido confirmada oficialmente.

Las autoridades estatales continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y establecer la responsabilidad de cada uno de los implicados. El delito es investigado bajo el protocolo de feminicidio, conforme a la legislación vigente.

La Fiscalía informó que será en las próximas horas cuando se determine la situación legal de los detenidos y se definan los cargos formales en su contra.

jcp