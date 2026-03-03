Torruco Garza asume Subsecretaría de Prevención de las Violencias en la SSPC

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio posesión a Miguel Torruco Garza como subsecretario de Prevención de las Violencias en la dependencia, por instrucción de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

La dependencia informó que este nombramiento tiene el objetivo de fortalecer la prevención desde las causas mediante políticas públicas integrales, coordinadas y con enfoque territorial, orientadas a la construcción de paz en los territorios.

La prevención de las violencias comienza con la atención a las causas, generando horizontes reales para las juventudes a través de la educación, el civismo y el deporte”, comentó Torruco Garza al asumir la la encomienda.

El funcionario estará a cargo del proyecto “México Imparable”, presentado el pasado 24 de febrero en la conferencia matutina, que consiste en la construcción de 100 Centros Comunitarios en todo el país, en territorios estratégicos para la construcción de paz.

Los espacios estarán enfocados a la atención de la juventud con actividades deportivas, de cultura y atención a la salud mental, como ejes estratégicos para prevenir las violencias y reconstruir el tejido social desde las comunidades.

La Subsecretaría de Prevención de las Violencias, a partir de este martes a cargo de Torruco Garza, impulsará acciones territoriales y comunitarias, mediante coordinación interinstitucional, basadas en civismo, educación, deporte, cultura, salud mental y participación social.

Se indicó que las políticas públicas estarán sustentadas en evidencia, para prevenir el delito, fortalecer la cohesión comunitaria y construir una cultura de paz, ampliando horizontes para las juventudes.

¿Quién es Miguel Torruco Garza?

Torruco Garza es doctor y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), con licenciatura en Mercadotecnia por la Universidad Iberoamericana; además, cuenta con estudios especializados en estrategias digitales y comunicación en instituciones como la Universidad de Harvard y la Universidad de Nueva York (NYU), entre otros estudios.

Torruco Garza también fue diputado Federal en la LXV Legislatura, en la que presentó más de 50 iniciativas, entre ellas propuestas para el regreso de los trenes de pasajeros, la defensa del litio como recurso estratégico y el endurecimiento de sanciones contra la extorsión.

También encabezó el Grupo Interparlamentario México–Estados Unidos, desde donde impulsó la interlocución y coordinación bilateral en materia de seguridad, enfocada en la atención de la inseguridad y la prevención de las violencias.

