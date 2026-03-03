Mexicanos varados por conflicto en Medio Oriente saldrán por India

El Gobierno del Estado de Querétaro informó que a partir de hoy sale de India un grupo de 21 ciudadanos de ese estado que quedaron varados a raíz de la escalada en Oriente Medio.

Desde Querétaro estamos atentos y acompañando a nuestras queretanas y queretanos en el extranjero. En EAU (Dubái y Abu Dabi) e India están seguros. Lo más importante: mañana 3 de marzo (hoy) sale el grupo de 21 queretanas desde India, 14:30 horas locales, rumbo a Querétaro. No están solos”, anunció el gobernador Mauricio Kuri.

Previamente, reportó que ubicó e hizo contacto con 114 queretanos que se encontraban en distintos puntos de Asia y Medio Oriente.

El secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño, detalló que la mayoría de las personas localizadas se encuentran en los Emiratos Árabes Unidos, particularmente en Dubái, donde se concentra el grupo más numeroso.

Un total de 76 queretanos se encuentran en Dubái. De ellos, 54 formaban parte de un crucero organizado para viajeros del estado y actualmente permanecen hospedados en un hotel, mientras que otros 22 se encontraban en la zona por motivos turísticos.

Descartan mexicanos afectados por conflicto

En ese sentido, el gobierno de nuestro país descartó que haya mexicanos afectados por el conflicto.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se mantiene permanentemente atenta a la situación en el Medio Oriente e informa que no hay personas mexicanas afectadas en su integridad física por los hechos registrados, hasta este momento”, expresó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Las representaciones de nuestro país activaron sus protocolos de protección y asistencia consular.

Detalló que ciudadanos han solicitado ayuda, a salir a través de rutas terrestres seguras desde Israel y Jordania.

“Se reitera que gran parte del espacio aéreo permanece cerrado y los vuelos que se han restablecido son aún muy limitados”, informó.

*mcam