Vinculan a proceso a Jorge 'N', excontador de Emilio Lozoya

La Fiscalía General de la República (FGR) en tres acciones relevantes, obtuvo la vinculación a proceso de Jorge 'N', señalado como cercano a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). Además, logró la detención de tres personas que viajaban en un semisumergible cargado con droga frente a las costas de Manzanillo, así como el aseguramiento de una presunta integrante del grupo criminal Los Rojos.

En el primer caso, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, cumplimentaron orden de aprehensión contra Jorge 'N', identificado como persona cercana a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría declarado ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos en los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016 y 2017, lo que generó un presunto daño al erario por aproximadamente 28 millones de pesos por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR).

Jorge Yáñez Polo fue contador de Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y una figura de extrema confianza para el matrimonio Lozoya-Eckes al gestionar sus finanzas personales, así como sus empresas. Lo anterior fue posible al ser propietario del despacho Jorge Yáñez y Cía. S.C., el cual utilizó para llevar la contabilidad personal del matrimonio.

Los hechos que se le imputan son los que acontecieron en el periodo del 2014 al 2018 (durante el sexenio de Enrique Peña Nieto), cuando evadió el pago de 28 millones 150 mil 800 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Esta persona fungió además como apoderado de Yacani, empresa de Marielle Helene Eckes de la que era administradora y fue señalada por triangulación de recursos relacionados con los casos Odebrecht y AHMSA.

Jorge Yáñez Polo es accionista de 19 empresas, en una de las cuales figura como órgano de vigilancia y apoderado legal.

Tras su detención, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero aportó datos de prueba suficientes para que un juez lo vinculara a proceso por el delito de defraudación fiscal equiparada. Se le impuso prisión preventiva como medida cautelar y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El imputado permanece interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la Ciudad de México.

Semisumergible asegurado en Manzanillo

En un segundo asunto, derivado de un operativo encabezado por la Secretaría de Marina, fue asegurado un semisumergible a más de 250 millas náuticas del puerto de Manzanillo, en el que se transportaban varias toneladas de cocaína. En la acción fueron detenidos Manuel Fabricio Bravo Orejuela, de nacionalidad ecuatoriana, Richard Paul Yugual Suarez, también ecuatoriano y Jorge Fernández Mejía Tenorio, originario de Colombia.

Los tres fueron presentados ante la autoridad judicial correspondiente. El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos contra la Salud obtuvo para ellos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que cumplirán en el Centro de Reinserción Social de Manzanillo.

El juez estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Semisumergible asegurado en costas de Colima Abraham Acosta

Sentencian a Candy, de Los Rojos

En un tercer caso, la FGR obtuvo sentencia condenatoria de 108 años de prisión y multa de 768 mil 40 pesos contra Alejandra Apodaca Arballo y/o Alejandra Ramírez Arballo y/o Candy Ramírez Arballo, alias Candy y/o Candela, por los delitos de secuestro en agravio de dos víctimas y delincuencia organizada en la hipótesis de secuestro y contra la salud.

Se le atribuye formar parte de la organización criminal autodenominada Los Rojos, liderada por Santiago Mazarí Hernández, alias El Carrete, y se le relaciona con la comisión de delitos contra la salud y secuestro en el Estado de Morelos.

El fallo fue emitido tras el desahogo de pruebas presentadas por la representación social federal ante el órgano jurisdiccional competente.

La institución precisó que, en los casos de personas vinculadas a proceso, se mantiene el principio de presunción de inocencia durante todas las etapas del procedimiento, hasta que exista sentencia firme.

vjcm