Crimen pasional: Matan a balazos al “Wero Climas” y su pareja

Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos la tarde del sábado en el cruce de Magnolia y Pablo A. de la Garza, en la colonia Moderna, en Monterrey, Nuevo León, generando una fuerte movilización policial en la zona.

De acuerdo con testimonios de vecinos, las víctimas se encontraban trabajando en un vehículo cuando sujetos armados arribaron al sitio y abrieron fuego en repetidas ocasiones, para posteriormente darse a la fuga.

Vecinos de la zona identificaron al hombre con el apodo de “Wero Climas”, quien presuntamente sería propietario de un negocio relacionado con sistemas de climatización.

Información que circula entre los habitantes de la colonia dicen que el ataque podría estar relacionado con un posible móvil pasional

Según dichos de algunos residentes, la mujer presuntamente mantenía una relación con un individuo apodado “El Tavo”, quien estaría vinculado a un grupo delictivo conocido como la Banda de “El Gordo”, señalado por la distribución de drogas en la zona.

Sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades, que se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque y dar con los responsables.

Hallan sin vida a hombre reportado como desaparecido

Édgar Eduardo Gallardo Rosales quien se encontraba desaparecido desde el pasado 26 de febrero en el municipio de Allende, Nuevo León, fue encontrado sin vida.

La última vez que se le vio al hombre de 39 años fue en la colonia Progreso, cuando viajaba a bordo de su camioneta.

Fue su hermana quien confirmó la noticia en su cuenta de Facebook: "A nombre de toda mi familia y en el mío, quiero agradecer profundamente sus oraciones, palabras de aliento y el apoyo incondicional que nos han brindado ante la lamentable partida de mi hermano, Édgar Eduardo Gallardo Rosales. En estos momentos tan difíciles, sentir su cariño ha sido una fortaleza. Gracias por acompañarnos de corazón".

De acuerdo a los primeros informes, Édgar fue encontrado sin vida el pasado viernes en el municipio de Linares con huellas de violencia.

Aunque el hombre presentaba múltiples golpes, los investigadores esperarán los resultados de la autopsia para conocer la causa de la muerte.

Trascendió que Édgar era un comerciante de artículos y piezas de cantera.

Despiden en redes a hombre asesinado por su pareja

Por otra parte, la comunidad de Montemorelos, Nuevo León, se encuentra consternada luego del asesinato de Armando Urbina Hernández.

El hombre de 35 años fue asesinado por su pareja el pasado 1 de marzo, luego de una presunta discusión al interior de su casa ubicada en la colonia Miguel Hidalgo.

La agresora identificada solo como Fernanda habría asesinado a su esposo con un arma blanca.

De acuerdo a los primeros informes, la discusión se originó porque Armando presuntamente le reclamó a su pareja sobre un préstamo de dinero que había otorgado a un familiar de ella.

Aparentemente el reclamo molestó a la mujer por lo que decidió atacarlo con un arma blanca, causándole heridas mortales.

Trascendió que el ataque contra la víctima ocurrió frente a sus hijos.

jcp