Investigan emanaciones de solventes en zona industrial de Tizayuca

Autoridades municipales de Tizayuca realizaron la clausura parcial preventiva de una empresa ubicada en la zona industrial, luego de que vecinos reportaran fuertes olores químicos en colonias del sur del municipio.

El operativo inició tras denuncias ciudadanas sobre emanaciones inusuales en zonas como Nuevo Tizayuca, Joyas de Tizayuca y el fraccionamiento Florencia. En las acciones participaron elementos de Ecología y Medio Ambiente, Protección Civil, Seguridad Ciudadana y la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca (CAAMTH).

De acuerdo con el reporte oficial, durante las inspecciones fueron detectados olores similares a solventes químicos provenientes de una tubería conectada a un registro dentro de un inmueble dedicado al manejo de residuos industriales. Como medida preventiva, personal municipal colocó sellos de clausura en distintas áreas de la empresa mientras continúan las investigaciones ambientales.

Protección Civil desplegó ambulancias para atender y valorar a habitantes de las zonas afectadas; sin embargo, las autoridades informaron que no se registraron personas intoxicadas ni incidentes mayores.

Por su parte, la Comisión de Agua y Alcantarillado municipal inició la toma de muestras en la red de drenaje y cuerpos de agua cercanos para integrar los peritajes correspondientes y determinar el origen de las posibles emisiones contaminantes.