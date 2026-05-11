Reportan detonaciones de arma de fuego en secundaria de Nuevo León

Este lunes se registró una intensa movilización policiaca tras el reporte de disparos de arma de fuego en la Escuela Secundaria Técnica No. 119, ubicada en la colonia Villa San Carlos de Apodaca, Nuevo León.

El incidente generó alarma entre la comunidad estudiantil y los maestros que se encontraban en la zona.

De acuerdo con ABC Noticias, las autoridades municipales y estatales informaron que en el incidente hubo saldo blanco.

Sin embargo, se confirmaron daños materiales en la infraestructura del plantel; específicamente, un impacto de bala alcanzó uno de los ventanales, provocando la rotura de un vidrio en una de las aulas.

Elementos de la policía de Apodaca y agentes ministeriales arribaron al sitio para acordonar el área e iniciar con el levantamiento de indicios.

Evacuan guardería por incendio de camión de carga

El incendio de un camión de carga obligó a elementos de Protección Civil a la evacuación preventiva de 130 menores de una guardería, así como a 65 trabajadores del lugar en Apodaca, Nuevo León.

El siniestro fue reportado la tarde de este lunes en el cruce de las calles Ónix y Perla en la colonia Joyas del Pedregal en el referido ayuntamiento.

Protección Civil del estado detalló que el camión siniestrado transportaba carbón.

El fuego fue controlado por elementos de Bomberos Nuevo León que utilizó un montacargas para mover costales desde el interior del tráiler e inyectar agua en los puntos de calor.

Debido a que el siniestro se registró al costado de una guardería se realizó el desalojo del inmueble.

Del lugar se evacuaron a 103 menores y 65 trabajadores de la estancia infantil, sin que se presentarán personas lesionadas.

La unidad siniestrada es un tractocamión de la marca Kenworth en color amarillo con placas de circulación 13UT6U.

JCS