Aseguran en Hidalgo cargamento de cristal; hay dos detenidos

Un operativo de seguridad en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo, permitió la detención de dos hombres y el aseguramiento de un importante cargamento de droga sintética, cuyo potencial de distribución alcanzaría aproximadamente 90 mil dosis.

El hecho ocurrió sobre la carretera Michimaloya, donde elementos estatales desplegaron un dispositivo de búsqueda tras recibir una denuncia anónima que alertaba sobre la circulación de una camioneta presuntamente utilizada para el traslado de narcóticos.

Con base en la información recabada, las autoridades localizaron el vehículo señalado.

Durante la intervención, uno de los ocupantes intentó escapar a pie, pero fue alcanzado y detenido metros adelante por los agentes.

Al realizar la inspección de la unidad, los elementos de seguridad localizaron alrededor de 27 kilogramos de una sustancia granulada con características propias del cristal.

De acuerdo con estimaciones preliminares, esta cantidad habría sido suficiente para elaborar cerca de 90 mil dosis, lo que representa un impacto significativo en la posible distribución de droga en la región.

Tanto los detenidos como el vehículo y el material asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación legal de los implicados.

Las personas detenidas Foto: Especial

JCS