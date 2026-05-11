Hidalgo da marcha atrás: no habrá recorte de clases por calor ni por el Mundial

Aunque la semana pasada avalaban el recorte de clases, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) confirmó que el calendario escolar para el ciclo 2025-2026 se mantendrá sin modificaciones, por lo que las clases concluirán oficialmente hasta el 15 de julio de 2026, descartando así cualquier ajuste relacionado con las altas temperaturas o la realización del Mundial de Futbol.

La determinación fue tomada durante la sesión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), donde las autoridades educativas del país acordaron, por unanimidad, conservar el calendario oficial de 185 días de actividades académicas para escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional.

Con esta decisión, estudiantes de educación básica y media superior deberán completar el ciclo conforme a las fechas originalmente establecidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), pese a las versiones que apuntaban a una posible reducción del calendario debido a las condiciones climáticas extremas y la logística del torneo internacional de futbol que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La SEPH explicó que el acuerdo se tomó luego de revisar distintos planteamientos expuestos por las y los titulares de educación de las entidades federativas, priorizando el derecho a la educación y el cumplimiento de la Ley General de Educación.

Autoridades educativas señalaron que mantener intacto el calendario brinda certeza tanto a estudiantes y padres de familia como al personal docente, además de garantizar la continuidad de los procesos académicos programados para el siguiente ciclo escolar.