Alumno dispara contra docente y se quita la vida en plantel de Texas

Un estudiante de 15 años se quitó la vida este lunes tras disparar y herir a una maestra en una escuela del condado de Comal, en Texas, al sur de Estados Unidos, informaron autoridades locales. Confirmación oficial del tiroteo

La oficina del Sheriff del condado de Comal confirmó que una maestra fue baleada y trasladada a un hospital en San Antonio, aunque no se informó de inmediato sobre su estado de salud.

“El estudiante involucrado, un joven de 15 años, falleció en el lugar”, indicó la autoridad en un comunicado difundido en Facebook. Detalles del ataque y muerte del agresor

El sheriff Mark Reynolds explicó en conferencia de prensa que el agresor disparó contra la profesora y posteriormente se quitó la vida.

“El estudiante disparó a la profesora y luego creemos que él se apuntó a sí mismo y se disparó”, señaló.

También aseguró que, tras el incidente, no existía amenaza para otros estudiantes, personal o el público, luego de la muerte del atacante. Medidas en la escuela tras el incidente

La Escuela Preparatoria Hill Country College, donde ocurrió el tiroteo, fue cerrada de inmediato.

Los estudiantes fueron trasladados a otro plantel cercano para reunirse con sus padres, como parte del protocolo de seguridad. Contexto: violencia armada y antecedentes en Texas

Los tiroteos escolares son frecuentes en Estados Unidos, donde el número de armas supera al de personas y las regulaciones, incluso para adquirir rifles de estilo militar, son laxas.

En Texas, el ataque más mortífero en una escuela ocurrió el 24 de mayo de 2022, en la primaria Robb de Uvalde, donde un joven de 18 años asesinó a 19 niños y dos maestras antes de ser abatido por las autoridades.

En años recientes, la responsabilidad de los padres en este tipo de hechos ha ganado atención. Encuestas muestran que la mayoría de los votantes en Estados Unidos apoya controles más estrictos en la compra de armas, aunque la Asociación Nacional del Rifle se opone a nuevas restricciones y los legisladores han fallado en aprobar cambios.

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