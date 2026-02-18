SPT y Segofs Energy despliegan con éxito el primer sistema giroscópico GWD desarrollado internamente por SPT

La operación fue ejecutada por Segofs Energy Services Limited en el pozo Evwreni-15, donde la reducida separación entre pozos y la interferencia magnética hacían poco fiables las soluciones convencionales de MWD magnético.

Los resultados del despliegue muestran mejoras cuantificables en eficiencia operativa, confianza en la medición direccional y reducción de costes, factores clave para los equipos de perforación y direccionales que operan en campos maduros o congestionados.

Mitigación de interferencias magnéticas en condiciones de poco espacio

El pozo Evwreni-15 presentaba un escenario de alto riesgo de colisión, con un análisis anticolisión que indicaba una separación mínima de aproximadamente 30 pies respecto al pozo adyacente Evwreni-11.

La presencia de tubería de revestimiento de acero y una trayectoria Este-Oeste, condiciones bien conocidas por degradar la precisión de los sensores magnéticos, hicieron que los sistemas MWD convencionales no fueran adecuados para la medición direccional en esta operación.

Para mitigar el riesgo de colisión y mantener un posicionamiento preciso del pozo, Segofs Energy seleccionó el SPT GyroTracer GWD, que se basa en un giroscopio de alta precisión buscador de norte y sin interferencias magnéticas.

Este enfoque permite obtener datos de medición direccional consistentes y fiables, incluso en proximidad a la tubería de revestimiento, conductores u otras fuentes de distorsión magnética.

Mediciones más rápidas, sin repeticiones y con ahorros de costes tangibles

Uno de los resultados más destacados del despliegue fue la reducción del tiempo requerido para cada medición direccional y del tiempo no productivo asociado.

Mientras que otros sistemas giroscópicos utilizados en la región suelen requerir entre 5 y 9 minutos por medición, el GyroTracer GWD completó de forma consistente las mediciones completas en menos de 3,5 minutos.

Según el operador, este desempeño se tradujo en varios beneficios operativos:

• Ahorro mínimo de 12 horas de tiempo de taladro, equivalente a aproximadamente USD 60.000 en costes evitados del conjunto de perforación.

• Eliminación de corridas con drop gyro durante los primeros 2.000 pies de perforación.

• Cero tiempo no productivo (NPT) asociado a mediciones giroscópicas, sin necesidad de repetir mediciones.

Bart Nwibe, Managing Director de Segofs Energy, destacó el valor operativo del sistema: "No se perdió tiempo esperando la medición, ya que los datos estuvieron disponibles inmediatamente tras iniciar el flujo después de cada conexión, eliminando retrasos en la perforación y garantizando operaciones continuas".

El sistema también resultó crítico durante una corrección de trayectoria a 600 pies, donde la disponibilidad de datos precisos e independientes del campo magnético permitió un control direccional confiable pese a la interferencia generada por un conductor de 24 pulgadas.

Diseño integrado y control inteligente de calidad de datos

El GyroTracer GWD ha sido diseñado para una integración fluida con sistemas MWD basados en Tensor y con el software EclipseTouch, permitiendo su instalación flexible en cualquier punto del BHA. La herramienta opera mediante múltiples modos inteligentes que equilibran el consumo de energía y la precisión de la medición.

El procesamiento avanzado a bordo filtra el ruido ambiental y las perturbaciones, proporcionando datos de alta calidad bajo condiciones exigentes de fondo de pozo. Cada medición direccional incluye automáticamente una evaluación de control de calidad (QC) en tiempo real, lo que permite a los equipos de perforación y direccionales verificar de inmediato la fiabilidad de los datos y determinar si es necesaria una repetición, reduciendo la incertidumbre y evitando retrasos innecesarios.

Integración en campo y soporte técnico 24/7

Los equipos de campo describieron la integración del sistema como "impecable". El uso de una unidad de comunicación compartida para el hardware GWD y MWD simplificó el acceso a datos de medición direccional en tiempo real tanto para el personal en el taladro como para los equipos de operaciones remotas.

SPT proporcionó además soporte técnico 24/7 durante toda la operación, resolviendo desafíos de formato de datos post-job sin impacto en el avance de la perforación.

Adopción en los próximos pozos

Tras el desempeño exitoso en Evwreni-15, el operador ha aprobado formalmente el uso del GyroTracer GWD en tres pozos adicionales planificados en la misma plataforma.

El despliegue refuerza la viabilidad de la tecnología GWD giroscópica para la evitación de colisiones y el control direccional en las áreas de perforación en Nigeria cada vez más complejas y concurridas, y posiciona a Segofs Energy Services como un proveedor líder de servicios de perforación direccional de alta precisión en la región.