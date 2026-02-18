Este miércoles 18 de febrero de 2026 se realiza el sorteo 4176 de Melate, Revancha y Revanchita, uno de los juegos más consultados de la Lotería Nacional. Si participaste, aquí puedes revisar los resultados del Melate 4176 y verificar si tu combinación resultó ganadora.

El sorteo se lleva a cabo a las 21:00 horas, como parte de la transmisión oficial de Pronósticos para la Asistencia Pública, donde también se dieron a conocer los números correspondientes a Revancha 4176 y Revanchita 4176.

Resultados Melate 4176: Miércoles 18 de febrero de 2026 Lotería Nacional

Números ganadores del Melate 4176

A continuación se publican los resultados oficiales del Melate hoy, correspondientes al sorteo 4176 del 18 de febrero de 2026.

Melate

Números ganadores: Los números serán revelados en unas horas.

Revancha

Números ganadores: Los números serán revelados en unas horas.

Revanchita

Números ganadores: Los números serán revelados en unas horas.

Actualiza esta página después de las 21:00 horas para consultar los números ganadores del Melate 4176.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4176?

El sorteo 4176 cuenta con una bolsa acumulada de 517.7 millones de pesos. El monto puede incrementarse cuando no hay ganador en sorteos anteriores, lo que eleva el interés en cada edición del Melate miércoles.

Resultados Melate 4176: Miércoles 18 de febrero de 2026 Lotería Nacional / Canva

¿Cómo se juega el Melate?

En cada sorteo del Melate se extraen siete esferas de una urna:

Seis números naturales

Un número adicional

Para obtener premio es necesario acertar al menos dos números naturales. Entre mayor sea la cantidad de coincidencias, mayor será el premio.

Los sorteos se realizan tres veces por semana: miércoles, viernes y domingo a las 21:00 horas.

¿Dónde ver el sorteo Melate 4176 en vivo?

La transmisión oficial del sorteo Melate 4176 puede seguirse a través del canal de YouTube de la Lotería Nacional en su sección de sorteos electrónicos.

Ahí se publican en tiempo real los resultados de Melate, Revancha y Revanchita.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo por combinación en Melate es de 15 pesos.

Si deseas participar también en:

Revancha, debes pagar 10 pesos adicionales.

Revanchita, tiene un costo extra de 5 pesos.

Es posible jugar las tres modalidades en un mismo boleto.

¿Cómo cobrar un premio del Melate 4176?

Si resultas ganador en los resultados del Melate 4176, tienes 60 días naturales para reclamar tu premio.

Puedes cobrarlo en:

Agencias autorizadas de la Lotería Nacional.

Oficinas centrales.

Bancos participantes, en caso de premios mayores.

Es indispensable presentar el boleto original y una identificación oficial vigente.

¿Dónde consultar los resultados oficiales del Melate 4176?

Los resultados oficiales del Melate 4176 también pueden verificarse en el portal de Pronósticos para la Asistencia Pública, donde se publica el histórico completo de sorteos.