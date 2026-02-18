Carnaval de Mazatlán hace historia con asistencia récord

Concluyó con un rotundo éxito el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 tanto en afluencia como en impacto económico. Al cierre de las actividades este martes, el gobierno del estado de Sinaloa, que encabeza Rubén Rocha Moya, confirmó que la edición denominada "¡Arriba la Tambora!" generó una derrama económica superior a los 1,582 millones de pesos.

La secretaria de Turismo de la entidad, Mireya Sosa Osuna, calificó la jornada como “histórica”, al destacar que el puerto alcanzó un 88% de ocupación hotelera promedio y una asistencia superior al 1 millón 340 mil personas.

"Estamos felices por esta gran afluencia; estas cifras fortalecen directamente la actividad turística y económica, beneficiando a todo el sector con la llegada de visitantes nacionales y extranjeros", afirmó la funcionaria.

Sosa Osuna resaltó que el éxito de esta edición fue resultado de una gran sinergia entre los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada. Asimismo, reconoció el trabajo de la alcaldesa Estrella Palacios y el respaldo del gobernador Rocha Moya y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuya colaboración permitió concluir las festividades con saldo blanco.

También destacó los puntos emblemáticos del puerto como el Acuario, la Zona Dorada y el Malecón, que durante los seis días de fiesta lucieron abarrotados, confirmando que el Carnaval de Mazatlán sigue siendo una de las tradiciones más vivas del noroeste del país y epicentro festivo de México.