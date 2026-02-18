Aeropuerto de Tulum se convertirá en autódromo; recibirá a NASCAR este 2026

El Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo vivirá un episodio histórico el próximo mes de abril de 2026, al ser sede de una carrera de automovilismo.

Así es, el día de ayer, autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como representantes del gobierno del estado, locales y de la serie NASCAR México, se reunieron en las instalaciones de la base militar de Santa Lucía, ubicada en Zumpango en el Estado de México para hacer el anuncio oficial.

La iniciativa tiene la intención de aprovechar la infraestructura ferroviaria y hotelera que en los últimos años construyó la Defensa con el fin de que las personas conozcan más sobre el sector aeroespacial en combinación con el automovilismo.

¿Cuándo y cómo será el evento?

La fiesta de adrenalina tanto en aire como en tierra se presentará en el marco del Espectáculo Aéreo Tulum 2026, evento organizado por la Feria Aeroespacial Mexicana (Famex) en conjunto con la NASCAR México Series.

Cabe mencionar que la cita será del 23 al 26 de abril en Tulum, Quintana Roo; entre las actividades que están agendadas a darse además del espectáculo aéreo y la carrera de autos, están diversos congresos enfocados a la aeronáutica.

Los primeros dos días (23 y 24 de abril) se realizará el Congreso Internacional de Seguridad Aérea y el de Organizadores de Ferias Aeronáuticas donde expertos nacionales e internacionales se reunirán para discutir temas especializados del sector; además habrá una exposición de aeronaves, drones y diversas tecnologías.

Tras estas actividades, vendrá el derroche de adrenalina que será el sábado y domingo, donde la principal categoría de autos tipo stock del país rugirá sobre la pista del Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto, lugar en que el montará una pista de carreras (formato de óvalo) para que se dispute la tercera fecha puntuable del campeonato de la serie en el presente 2026.

De acuerdo con el Comandante R.A.M.C. General de Div. P.A.E.M, Alfonso Rodríguez Sierra; Director de Política Turística, enrepresentación de Turismo Federal Lic, Alfonso Ballesteros Méndez; Cmte. de la R.A.M. No. 1 General de Ala P.A.E.M. José Antonio Sierra Amador; Dir. FAMEX Gral. Gpo. E.M. Disraeli Gómez Herrera; Subsecretario de Promoción y Operación turística Zona Norte Lic. Pablo Vladimir Casas Gómez; Secretaria de Turismo de Tulum, Lic. Carla Patricia Andrade Piedras; Presidente de NASCAR México, Jimmy Morales; Representante de OPEMSA, Jaime Velázquez Ramos y Subgerente de Promoción y Difusión turística del Gpo. Mundo Maya Ángela Jovana Gaspar López, por la realización de este evento se espera que arriben más de 29 mil visitantes y haya una ocupación hotelera del 100 por ciento.

Aunado a lo anterior, se habló sobre la logística del evento, misma que se llevará a cabo en dos puntos, las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto y la Base Aérea de la zona.

En esto sitios se contará con un espectáculo aéreo en donde participará el equipo acrobático “Águilas Aztecas” de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), seis aeronaves, aviones F-5, helicópteros y también la participación del grupo Guerreros Mexicas de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano.

El evento se podrá apreciar en las playas del Parque de Jaguar y la Zona Arqueológica de Tulum y no tendrá costo alguno. Por la tarde, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto se realizará la carrera de autos, la cual sí tendrá un valor, que será accesible para todas las personas.

Por último se precisó que todas las actividades cuentan con los permisos necesarios y las opiniones de las autoridades de los tres niveles de gobierno para llevarse a cabo con el fin de que este sea un espectáculo seguro para todos los involucrados.

