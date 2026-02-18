Detienen en Morelos a excandidata del PRD que aceptó trabajar para “La Empresa”

En un operativo conjunto realizado durante la madrugada de este miércoles, fuerzas federales y estatales lograron la detención de Marlén Burgos, ex candidata a la alcaldía de Totolapan, señalada por su presunta relación con el grupo criminal conocido como “La Empresa”.

La captura se efectuó alrededor de las 3:00 horas mediante una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto de Morelos (FIDAI), instancia adscrita a la Fiscalía General del Estado de Morelos.

El despliegue táctico contó con la participación de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Defensa, la Guardia Nacional y la Policía Morelos, con apoyo aéreo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con información oficial, la captura se logró sin realizar un solo disparo. Durante la intervención también fueron arrestadas otras personas, entre ellas un hijo de la ex candidata.

Las autoridades informaron que en el inmueble fueron aseguradas dosis de droga y una tabla presuntamente utilizada para tortura, elementos que serán integrados a la carpeta de investigación por posibles delitos relacionados con delincuencia organizada.

Marlén Burgos, ex candidata a la alcaldía de Totolapan. Facebook

Desmantelan red de “cámaras parásitas”

Como parte del operativo, las fuerzas de seguridad desactivaron una red de “cámaras de videovigilancia ta,bi´n conocidas como cámaras parásitas”, dispositivos instalados en puntos estratégicos del municipio para monitorear movimientos de autoridades y habitantes.

Este tipo de sistemas clandestinos ha sido identificado en diversas regiones del país como una herramienta utilizada por organizaciones criminales para alertar sobre operativos y mantener control territorial.

Marlén Burgos fue candidata a la presidencia municipal en 2021 bajo la coalición PRI-PRD. En julio de 2025 encabezó un movimiento social para impedir cateos de autoridades federales en la zona, lo que la colocó en el centro de la polémica pública.

En videos difundidos en redes sociales, se le observa confrontando a elementos militares y pronunciando consignas en aparente referencia a Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado por autoridades como líder de “La Empresa”.

Investigaciones estatales la señalan por presuntamente utilizar a vecinos como escudos humanos para evitar aseguramientos y detenciones. En grabaciones previas a su captura, Burgos defendía públicamente la presencia del grupo criminal en el municipio.

Investigación por delincuencia organizada

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que el caso se integra bajo cargos relacionados con delincuencia organizada, y que se continuará con las diligencias para determinar el alcance de la presunta red de protección.

La detención ocurre en un contexto de reforzamiento de la estrategia de seguridad en Morelos, donde autoridades federales y estatales han incrementado operativos contra grupos delictivos con presencia regional.

Hasta el momento, Marlén Burgos permanece a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

asc