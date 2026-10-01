'Soy capaz de quemar mi casa', inquietante mensaje de Cinthya Tamez antes de ser hallada sin vida

En las horas posteriores al hallazgo de una familia sin vida en Montemorelos, Nuevo León, las publicaciones que Cinthya Tamez compartía en TikTok comenzaron a adquirir una dimensión distinta para quienes conocían su actividad en redes sociales.

La joven mantenía una presencia constante en esa plataforma y reunía a más de 40 mil seguidores, con quienes compartía fragmentos de su vida cotidiana: fiestas, paseos con amigos, fotografías de flores y regalos, además de momentos junto a sus hijos.

Esos videos y fotografías, publicados antes de la tragedia, permanecen ahora como parte de la huella digital que dejó Cinthya Tamez.

Entre las publicaciones que llamaron la atención se encuentra una frase que la joven compartió en TikTok:

No soy una santa, probablemente sea una basura”.

El mensaje fue publicado antes de que Cinthya fuera localizada sin vida junto con uno de sus hijos. Por sí mismo, el contenido no permite establecer una relación directa con las circunstancias de su muerte, pero cobró relevancia después de que se conociera el caso.

En otro de sus videos, Cinthya escribió una frase de tono similar.

No todos conocen mi lado cul$%&. Yo soy capaz de quemar mi casa por ver la del vecino arder, y aun sabiendo que también me va a llevar la ver$%&”.

Las publicaciones contrastan con otros contenidos de su cuenta, en los que aparecía disfrutando reuniones, paseos y distintos momentos familiares.

El hallazgo en Montemorelos

El caso ocurrió el miércoles 30 de septiembre, en el fraccionamiento Los Fresnos, en el cruce de la calle El Sabino y el camino a Hualahuitas.

De acuerdo con los primeros informes, Cinthya Tamez fue localizada sin vida dentro de una camioneta Jeep, junto con uno de sus hijos.

El menor presentaba una herida de bala en el tórax, mientras que Cinthya tenía una lesión por arma de fuego en la cabeza. Dentro del vehículo también fue localizada una pistola.

La camioneta se encontraba con los seguros puestos y el clima encendido cuando las autoridades llegaron al sitio.

Horas después, la investigación llevó a otro punto del municipio. En el domicilio de la familia fueron encontrados sin vida otros dos hijos de Cinthya y su pareja sentimental.

El hallazgo elevó a cinco el número de personas fallecidas relacionadas con el caso: Cinthya Tamez, sus tres hijos y su pareja.

Una cuenta que quedó como testimonio

Mientras las autoridades mantienen las investigaciones para determinar qué ocurrió y establecer el móvil de las muertes, en TikTok permanecen las publicaciones que Cinthya realizó antes del desenlace.

Las imágenes muestran una vida que, hasta entonces, transcurría entre momentos familiares, reuniones, regalos, amistades y publicaciones personales.

Ahora, esos contenidos son observados bajo el contexto de una tragedia ocurrida en Montemorelos, pero las frases compartidas por la joven no constituyen por sí mismas una explicación de los hechos ni permiten determinar qué ocurrió con ella y su familia.

La investigación de las autoridades será la que establezca las circunstancias en las que murieron las cinco personas y determine las responsabilidades que correspondan.