Respalda PVEM implementación de la licencia de conducir permanente

La implementación de la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México se consolidó formalmente como una política pública clave de simplificación administrativa para miles de automovilistas locales, al eliminar de forma definitiva las renovaciones periódicas de este documento de circulación. Esta medida legislativa, respaldada e impulsada en el Congreso local por los diputados del Partido Verde Ecologista de México, tiene como pilares centrales la reducción de trámites burocráticos, la generación de ahorros económicos directos y el otorgamiento de una mayor certeza jurídica para los conductores de la capital.

De acuerdo con la fuerza política, la aprobación de esta normativa responde a una demanda ciudadana histórica que por años buscó mitigar las complicaciones en el esquema de control vehicular. Al suprimir las actualizaciones temporales del documento, la transición hacia el modelo permanente no solo alivia la carga de la gestión administrativa sobre la ciudadanía, sino que optimiza los recursos económicos y los tiempos de traslado de las familias de la demarcación.

El dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, afirmó que la licencia permanente es un ejemplo claro de cómo las determinaciones en el poder legislativo se traducen en beneficios directos para la población cuando se priorizan de manera auténtica las necesidades de los habitantes. El líder político detalló que el retiro de gestiones innecesarias genera un ahorro sustancial de tiempo y dinero para miles de hogares capitalinos.

Asimismo, Sesma Suárez puntualizó que la reforma contribuye a la modernización de la administración pública local al simplificar procesos internos y eficientar la prestación de los servicios públicos. Añadió que este tipo de acciones institucionales fortalecen la confianza de la sociedad en sus autoridades, proporcionando resoluciones prácticas a las problemáticas de la vida cotidiana.

Al concluir su posicionamiento, el dirigente reiteró que mantendrán el enfoque de respaldar reformas que disminuyan las trabas institucionales y mejoren la calidad de vida en la entidad. El líder local enfatizó el rumbo de su gestión mediante una postura firme: "Nuestro compromiso es seguir promoviendo políticas públicas que faciliten la vida de la gente y construyan una ciudad más eficiente, moderna y cercana a la ciudadanía", concluyó Jesús Sesma Suárez.