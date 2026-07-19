Habilitan sección de contrataciones públicas en plataforma Data Buen Gobierno

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno habilitó de manera formal el nuevo apartado digital de "Contrataciones Públicas" dentro de la plataforma Data Buen Gobierno, con el objetivo primordial de que la población mexicana pueda conocer y consultar de forma más accesible, clara y ágil los datos relevantes sobre las adquisiciones efectuadas por el Gobierno de México. Esta herramienta tecnológica recopila y procesa la información pública disponible en el sistema ComprasMX para presentarla bajo un formato dinámico y transparente que optimiza la experiencia de los usuarios.

La nueva sección destaca aspectos fundamentales del gasto gubernamental como el número de contratos celebrados, sus montos financieros, los tipos de procedimientos y su carácter legal, así como las normativas aplicables y los principales entes públicos compradores del país. A través del uso de gráficas descriptivas, este portal oficial ofrece representaciones visuales de fácil comprensión, además de incorporar una función que permite a los ciudadanos generar sus propias tablas y gráficas personalizadas con base en la información consultada. De esta manera, Data Buen Gobierno se consolida como el instrumento institucional para transparentar las cifras de las compras públicas por ejercicio fiscal, robusteciendo la gestión basada en datos y la confianza ciudadana en las instituciones.

Durante más de una década, la única vía oficial para obtener información sobre las compras del Estado en formato de datos abiertos había sido la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, antes denominada CompraNet. Actualmente, la dependencia federal mantiene un programa permanente de carga de los contratos celebrados, garantizando que los reportes de este año 2026 y de periodos anteriores se encuentren en constante actualización para consulta pública. Con este lanzamiento, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reiteró su compromiso de asegurar la transparencia y construir una sociedad debidamente informada sobre los aspectos financieros más relevantes del Gobierno de México