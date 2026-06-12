Sonora se posiciona en el top 5 nacional de estados con mayor crecimiento industrial: Alfonso Durazo

El estado de Sonora se consolidó como una de las cinco entidades federativas con mayor crecimiento mensual de la actividad industrial en México durante el mes de febrero de 2026, tras registrar un incremento de 5.5 por ciento respecto al mes anterior, ocupando el cuarto lugar nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Así lo destacó el gobernador de la entidad Alfonso Durazo Montaño, al señalar que este resultado es reflejo del fortalecimiento de la economía sonorense, impulsado por una estrategia clara orientada a elevar la competitividad, atraer inversiones y consolidar sectores estratégicos. Puntualizó que Sonora, continúa generando confianza entre inversionistas nacionales e internacionales gracias a las condiciones de estabilidad, infraestructura y talento humano que ofrece la entidad.

Durazo Montaño subrayó: “Estamos construyendo un Sonora con mayor capacidad productiva, más oportunidades de inversión y mejores empleos para las familias. Los resultados que hoy observamos son producto de una visión de largo plazo que busca consolidar a nuestro estado como líder en desarrollo económico e industrial”.

Excélsior

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), colocó a Sonora en la cuarta posición de desempeño en la lista encabezada por Oaxaca, Quintana Roo y Baja California Sur. Este avance se suma al liderazgo sostenido en manufactura, materia en la cual el estado ocupa el primer lugar de la frontera norte y el segundo lugar nacional, alcanzando un nivel histórico de 125.3 puntos, impulsado principalmente por industrias de exportación y manufactura avanzada.

El mandatario sonorense, también resaltó los logros acumulados, pues durante 2025, Sonora registró exportaciones por más de 28 mil 600 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 9.1 por ciento; además, captó más de 2 mil 700 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), aunado a esto, en el primer trimestre de 2026 la entidad generó alrededor de 34 mil nuevos empleos formales y finalmente, cuatro ciudades sonorenses se posicionaron entre las mejor evaluadas del país en el Índice de Competitividad Urbana, lo que refleja el dinamismo económico y la mejora en el entorno para los negocios.

Con estas cifras, el Gobierno de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo Montaño, refuerza su compromiso de seguir atrayendo nuevas inversiones, impulsar el crecimiento industrial y generar mayor bienestar para las familias; al mismo tiempo el estado se consolida como uno de los principales motores económicos de México y una de las regiones con mayor potencial de desarrollo en el país.