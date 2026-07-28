Fisicoculturista asesinó a golpes a sus padres; ‘fue mandato divino’, dijo

El silencio de la madrugada del 26 de julio fue interrumpido por gritos de auxilio, detonaciones y llamadas desesperadas al número de emergencias. Lo que inicialmente parecía un reporte por un hombre con comportamiento agresivo terminó convirtiéndose en uno de los hechos más impactantes registrados recientemente en San Pedro Cholula, donde dos adultos mayores fueron asesinados y un adolescente resultó gravemente herido dentro de su propia vivienda.

La tragedia ocurrió en una casa ubicada en el fraccionamiento Fuentes del Camino Real I, Circuito Maya, en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, donde las autoridades detuvieron a Ángel, un fisicoculturista y entrenador de aproximadamente 30 años, señalado como el principal sospechoso del ataque.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del fraccionamiento alertaron a las autoridades tras escuchar gritos provenientes del domicilio. Minutos después también se reportaron detonaciones, lo que provocó la movilización inmediata de policías municipales y cuerpos de emergencia.

Cuando los primeros agentes llegaron al inmueble encontraron la puerta abierta. Desde el interior escuchaban a un hombre pronunciar frases incoherentes, por lo que ingresaron para verificar la situación.

Al avanzar por la vivienda siguieron un rastro de sangre que los condujo hasta una habitación donde encontraron a tres integrantes de la familia con severas lesiones.

Paramédicos de Protección Civil confirmaron que Ángel Ponciano R. y Luz María M., padres del presunto agresor y ambos adultos mayores, ya no presentaban signos vitales debido a las graves lesiones que sufrían.

En la misma vivienda fue localizado un adolescente de 13 años, hermano del detenido, quien presentaba heridas de gravedad y fue trasladado de emergencia al Hospital General de Cholula, donde continúa recibiendo atención médica.

Ángel, un fisicoculturista y entrenador de aproximadamente 30 años. Facebook

El presunto agresor fue detenido en el lugar

Tras controlar la situación, los elementos policiacos aseguraron a Ángel R., quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para enfrentar las investigaciones por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones.

De acuerdo con versiones preliminares, durante su detención el hombre manifestó haber actuado por un supuesto "mandato divino" y aseguró que Dios lo había elegido. Las autoridades también investigan si al momento de los hechos se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia, una línea de investigación que deberá ser confirmada mediante los peritajes correspondientes.

Información preliminar señala que el ahora detenido tenía antecedentes de consumo de drogas y recientemente habría salido de un centro de rehabilitación, aunque estos antecedentes forman parte de las indagatorias y aún no han sido confirmados oficialmente por la autoridad ministerial como un factor relacionado con el crimen.

Peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizaron el procesamiento de la escena y comenzaron la integración de la carpeta de investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer el móvil del ataque.

Los especialistas recopilaron indicios dentro del inmueble, mientras continúan las entrevistas con familiares, vecinos y posibles testigos para reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

Las autoridades no han emitido una versión definitiva sobre las causas que desencadenaron la agresión, por lo que mantienen abiertas diversas líneas de investigación.