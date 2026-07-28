Grupo PiSA e IDEFT impulsan el desarrollo del talento con alianza estratégica

CAB Logistics, empresa de Grupo PiSA, opera uno de los centros de distribución farmacéutica más importantes de México, desde donde administra procesos de almacenamiento, resguardo y distribución de medicamentos para los mercados nacional e internacional.

Guadalajara, Jalisco, julio 2026. Grupo PiSA, a través de CAB Logistics, y el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la capacitación y certificación de competencias laborales de las y los colaboradores, impulsando su desarrollo profesional y la competitividad de la operación logística de la compañía.

El acuerdo tiene como objetivo implementar programas de formación diseñados a las necesidades de CAB Logistics, con contenidos enfocados en liderazgo, habilidades blandas, logística, procesos industriales, desarrollo humano y operación segura de montacargas.

Durante la firma del convenio, Alexis Valencia, directora de Recursos Humanos de PiSA, destacó que el desarrollo del talento es un elemento clave para continuar fortaleciendo las capacidades de la organización.

Por su parte, Sigmund González Contreras, director de Logística Pharma, destacó que la capacitación continua es un pilar para mantener la excelencia operativa de la compañía.

Excélsior

"La profesionalización de nuestro talento fortalece una operación estratégica para el país. Actualmente, nueve de cada diez operadores de montacargas de CAB Logistics cuentan con certificación, reflejo de nuestro compromiso con la seguridad, el desarrollo de competencias y la mejora continua", afirmó.

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En tanto, Salvador Cosío Gaona, director general del IDEFT, señaló que esta colaboración permitirá desarrollar programas de capacitación alineados a las necesidades del sector productivo y fortalecer las capacidades del capital humano en Jalisco.

Esta alianza representa un esfuerzo conjunto entre el sector público y la iniciativa privada para impulsar la formación del talento y fortalecer la competitividad de la industria en Jalisciense.