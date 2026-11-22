El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó que se destinan más de 12 mil 290 millones de pesos a la modernización, ampliación y conservación de la infraestructura carretera del estado, con respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, para fortalecer la conectividad, el comercio y el turismo.

Acompañado por Máximo Moscoso, director general del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Sonora, el mandatario detalló los avances de diversos proyectos, entre ellos la modernización del eje Guaymas-Chihuahua, que registra 60 por ciento de avance en un tramo de 15 kilómetros, con una inversión de 350 millones de pesos y conclusión prevista para el 15 de diciembre.

Para continuar con este corredor, ya concluyó la licitación del tramo restante hasta la frontera con Chihuahua, mientras que los segmentos Guaymas-Hornos y Hornos-San Nicolás abarcan 87 kilómetros e incluyen 19 puentes, con una inversión de 3 mil 640 millones de pesos. Su inicio está programado para el 1 de diciembre.

También se contempla la construcción de 113 kilómetros en el tramo San Nicolás-Yécora-Maycoba, con recursos por 4 mil 200 millones de pesos y trabajos previstos para comenzar en la misma fecha.

De acuerdo con Durazo, estas obras permitirán reducir hasta dos horas los tiempos de traslado, mejorar la conexión con el Puerto de Guaymas y ampliar las oportunidades para las comunidades de la sierra sonorense.

En materia de conservación, se realizan trabajos de rehabilitación en Agua Prieta, donde se reportan intervenciones a lo largo de 250 kilómetros, con una inversión superior a 600 millones de pesos. En San Luis Río Colorado también se ejecutan obras con concreto hidráulico y carpeta asfáltica en la zona del retén Cucapá.

El corredor Ímuris-Cananea presenta un avance de 80 por ciento en la atención de cinco puntos prioritarios, mediante la ampliación de la carretera de siete a 12 metros de ancho, con fecha de conclusión estimada para el 15 de diciembre.

Además, se proyecta un libramiento de aproximadamente 20 kilómetros entre Ímuris y Aribabi, con una inversión de mil 500 millones de pesos, para evitar zonas conflictivas y agilizar la circulación.

La estrategia incluye la modernización de la carretera Altar-Sásabe, de 100 kilómetros, con una inversión de 2 mil millones de pesos, así como la ampliación de la Sonoyta-Puerto Peñasco, cuyos trabajos se prevé concluir en abril próximo. Esta última vialidad pasará de 12 a 19 metros de ancho e incluye mejoras en los bulevares Benemérito de las Américas y Pápagos.

El gobernador también estableció como meta conservar 2 mil 200 kilómetros de carreteras federales mediante bacheo y colocación de carpeta asfáltica, con trabajos en corredores como Bavispe-Janos y Bavispe-Agua Prieta.

Con estas acciones, el gobierno estatal busca mejorar la movilidad entre las distintas regiones de Sonora, fortalecer el intercambio comercial y turístico, elevar la seguridad vial y ampliar las condiciones para el desarrollo económico de la entidad.