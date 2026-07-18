Sonora consolida estrategia de conservación ambiental

Sonora se consolidó como un referente en la preservación de la biodiversidad y el bienestar animal en el noroeste de México, luego de registrarse el nacimiento de 73 ejemplares de diversas especies durante el primer semestre de 2026 en el Centro Ecológico de Sonora “Dr. Samuel Ocaña García”. Este avance forma parte de las políticas públicas en el manejo especializado del rescate de la fauna silvestre y la protección del patrimonio natural de la entidad.

Al cierre del mes de junio, este importante parque alberga un total de 898 organismos pertenecientes a 103 especies distintas. Al respecto, el gobernador del estado, Alfonso Durazo, destacó la relevancia de estos indicadores para el entorno ecológico regional.

“Este resultado refleja el trabajo permanente que se impulsa desde la administración estatal para garantizar el bienestar de la fauna bajo cuidado profesional, mediante programas de medicina preventiva, alimentación especializada, enriquecimiento ambiental y monitoreo constante de las especies”, subrayó el mandatario.

La infraestructura y capacidad técnica del recinto permitieron la reciente integración de nuevos ejemplares, entre los que sobresalen un capibara, incorporado a través de un convenio de colaboración institucional con el Zoológico de Ensenada, así como una jirafa macho que fue trasladada con éxito desde el Zoológico de Chapultepec.

Además, las autoridades sonorenses fortalecieron la vinculación con dependencias del gobierno federal para dar resguardo temporal a la fauna silvestre que requiere atención inmediata.

Actualmente, el Centro Ecológico mantiene bajo estricto cuidado médico y nutricional a 82 organismos de 25 especies que fueron canalizados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), logrando con ello robustecer una política de protección ambiental integral que fomenta la valoración de la vida silvestre entre la población.