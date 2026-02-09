Sonora consolida corredor turístico; inyectan 350 mdp en infraestructura costera

Con el objetivo de rediseñar el rostro del litoral sonorense y potenciar su capacidad como motor económico en el noroeste del país, el gobierno de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo Montaño, reporta avances significativos en el Plan Estratégico de Infraestructura Costera.

Con una inversión conjunta que supera los 350 millones de pesos, las obras de los malecones de Huatabampito, Empalme y próximamente Guaymas, registran progresos superiores al 70%, con lo que se perfilan como detonadores clave para el comercio y el turismo regional.

Para la administración estatal, la transformación del litoral no es sólo un tema de estética urbana, sino una estrategia financiera para atraer capital y mejorar la calidad de vida.

Buscamos consolidar obras estratégicas que transformen el litoral sonorense, reforzando la identidad de las comunidades costeras y fortaleciendo la economía regional”, destacó el gobernador Durazo Montaño al supervisar los frentes de obra.

Huatabampito

En el sur de la entidad, el malecón de Huatabampito se encuentra en su segunda etapa de desarrollo con un avance físico del 75 por ciento.

Tras una inversión inicial de 100 millones de pesos en su primera fase, los trabajos actuales se centran en la funcionalidad y la logística de servicios.

La obra no sólo contempla el embellecimiento, sino la seguridad vial y el confort del visitante. Actualmente, se ejecutan carriles de desaceleración y módulos de servicios sanitarios.

Según el reporte oficial, se han concluido labores críticas como la instalación de adoquín, señalética y la terminación de pozos de absorción, elementos técnicos fundamentales para la durabilidad de la obra frente al clima marino.

“Son obras destinadas a mejorar la experiencia de visitantes y brindar infraestructura digna a residentes y turistas”, señaló el mandatario, subrayando que el proyecto entra ahora en una fase de detalle que incluye vegetación endémica y mobiliario urbano de concreto.

Empalme

De manera paralela, en Playa El Cochórit, en el municipio de Empalme, la construcción del nuevo malecón y vialidad reporta un 71% de ejecución.

Este proyecto, que representa una inversión de 190 millones de pesos, es considerado una pieza maestra para la movilidad de la zona.

A la fecha, se han consolidado las capas base de terracería, el riego de impregnación en vialidades y la estructura de una ciclovía que promete conectar el esparcimiento con el desarrollo comercial. El proyecto incluye además el suministro de palmeras y la preparación de pases para instalaciones subterráneas futuras, evitando así rupturas posteriores del pavimento.

Guaymas

La estrategia de desarrollo costero no se detiene. El gobierno de Sonora confirmó que ya se preparan las licitaciones y trabajos logísticos para el nuevo malecón de Guaymas, con una partida presupuestal de 60 millones de pesos.

Esta obra busca reafirmar la vocación marítima de uno de los puertos más importantes del Pacífico mexicano.

Con este paquete de obras, el Ejecutivo estatal busca posicionar a Sonora como un referente turístico internacional. “Refrendamos el compromiso de llevar obras con sentido social, que generen bienestar e impulsen el desarrollo económico”, concluyó Durazo.

RLO