Concluye huelga en la UABJO; 19 mil estudiantes regresan a clases este martes

Luego de nueve días de huelga, la membresía del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO) aceptó este lunes los ofrecimientos de la rectoría y suspendió el paro iniciado el 1 de febrero.

La dirigencia sindical admitió la propuesta al considerar que no se obtendría un incremento mayor al cuatro por ciento directo al salario, debido a los recortes presupuestales aplicados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De acuerdo con información del gremio, la Asamblea General aceptó el aumento conforme al tope salarial otorgado al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM).

Además, se avaló un incremento de 13 por ciento a los salarios mínimos generales y profesionales, a partir del 1 de enero de este año, conforme a lo convenido por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

El sindicato también aceptó la basificación de ocho trabajadores eventuales, así como aumentos de 210 y 12 pesos en los vales de despensa y la canasta navideña, entre otros acuerdos.

Por la noche, tras la firma del convenio en los juzgados laborales, el STEUABJO entregó Ciudad Universitaria y el resto de las instalaciones a la administración central, lo que permitirá que este martes alrededor de 19 mil universitarios reanuden actividades escolares y administrativas en todas las unidades académicas, tanto en la capital como en Santo Domingo Tehuantepec, Juchitán de Zaragoza, Puerto Escondido y Huajuapan de León.

«pev»