FGR halla 10 cuerpos en búsqueda de mineros desaparecidos en Sinaloa; 5 ya fueron identificados

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que durante la búsqueda de los mineros desaparecidos se hallaron 10 cuerpos en un predio ubicado en el municipio de Concordia, en Sinaloa, de los cuales cinco ya fueron identificados.

En un comunicado, la dependencia informó que se sigue trabajando para identificar los cinco cuerpos restantes, en un trabajo coordinado por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y autoridades estatales.

La dependencia añadió que autoridades han mantenido contacto con familiares de las víctimas, cuyos cuerpos serán trasladados a Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Guerrero, lugares de origen de los mineros.

Cabe destacar que continúa la búsqueda de indicios, así como de cualquier elemento que lleve al esclarecimiento de los hechos, como parte de la carpeta de investigación que integra el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), quien realiza todas las diligencias necesarias para evitar que los hechos queden impunes”, puntualizó la FGR.

